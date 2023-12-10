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انتزاع 733 لغما في اليمن خلال أسبوع

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ((مسام)) من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، من انتزاع 733 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و110 ألغام مضادة للدبابات، و618 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
واستطاع فريق ((مسام)) من نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.
ضحايا أبرياء
في محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز تمكن فريق ((مسام)) من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات، و59 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد، و53 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع ((مسام)) حتى الآن إلى 424 ألفًا و527 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
كسوة شتوية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.338 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق عكار والناعمة والبقاع الأوسط بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.338 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.
أسر متضررة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.020 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسورية، استفاد منها 9 آلاف و840 شخصًا؛ وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

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