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جازان تستعرض مشاريع بـ 11 مليار ريال

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس، حفل أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية 2023، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.
53 مشروعا
شهدت منطقة جازان، استعراض الانتهاء من أعمال ترسية 53 مشروعا متنوع الأهداف والمخرجات، والتي تنقسم على 3 محافظ رئيسية، حيث تجاوزت تكلفتها 9 مليارات ريال، منها محفظة الخدمات المساندة بعدد 11 مشروعا، وتعتبر هذه المحفظة المُمكِّن الرئيسي في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية للمشاريع الرأسمالية وتوفير الدراسات الجيوتقنية ودراسات الرفع المساحي للمدينة، ويمتد نطاق المحفظة لتشمل الدراسات والفحوصات البيئية مما يعزز جهود الاستدامة البيئية بالمدينة، ويوفر عقودا لدراسات المخطط الإرشادي للتوسعة الشرقية والجنوبية بالمدينة بإجمالي مساحة تتجاوز 152 كيلو مترا مربعا، شملت أهداف ومخرجات أعمال الترسية محفظة البنية التحتية والطرق التي تمثلت في 24 مشروعا، ومن أهم مخرجات مشاريعها تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بما يقارب 11.5 كيلو مترا مربعا، وللمنطقة السكنية ومركز المدينة بما يقارب 4 كيلو مترات مربعة، وتطوير إنشاء شبكة طرق بالمدينة بأكثر من 19 كم متر طوليا لخدمة كافة مناطق المدينة، وإنشاء محطات وشبكات التوزيع الكهربائي بسعة 1.5 جيجا فولت أمبير، ومحطات وشبكات قنوات التبريد بمياه البحر بسعة 160.000 متر مكعب في الساعة بطول 10 كم ممتدة من وإلى داخل البحر.
مشاريع سكنية
بلغ عدد مشاريع محفظة الإسكان والمرافق 18 مشروعا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريالٍ سعودي، وتمثلت مخرجات مشاريع المحفظة في إيجاد وحدات سكنية، وفلل، وشقق، لخدمة قاطني المدينة بمختلف الفئات، وعدد من المرافق العامة المساهمة في رفع جودة الحياة بالمدينة مثل المرافق التعليمية ومركز الأعمال للجهات الحكومية والمركز الحضاري، وعددٍ من المرافق الأخرى التي ستساهم في إدارة وتشغيل المدينة مثل مبنى ومستودعات الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومبنى ومختبرات إدارة حماية ومراقبة البيئة ومحطة الإطفاء بالمنطقة الصناعية.

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