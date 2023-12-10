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73% يستخدمون الطاقة المتجددة بالمملكة

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة عن أن 73% يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، كما أنهم يحتلون الصدارة في تقليل استهلاك الورق بنسبة 86%، متجاوزين المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 84%.
وذكرت دراسة حول ((التجارة المستدامة 2023)) للمملكة العربية السعودية، وشارك فيها 407 مستهلكين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقابلات مع أصحاب الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023.
أبرز التحديات
قالت الدراسة، إن المستهلكين يدركون أهمية الاستدامة، ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال، بينما يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين السعوديين المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا تخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضا إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص، ويرون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكل تحديًا مجتمعيًا رئيسيًا بنسبة 53%، يليه تغير المناخ والاحتباس الحراري بنسبة 48%، وتفشي الفقر عالميًا بنسبة 37%.
التوريد الأخلاقي
أشارت الدراسة إلى تصدر المملكة مرتبة الريادة من خلال تشجيع الزراعة الحضرية مثل الزراعة على الأسطح 76% في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك يدفع 67% من المستهلكين السعوديين علاوة للعلامات التجارية أو المنتجات المستدامة، وتُظهر المملكة وعيًا ودعمًا قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة بنسبة 54%، متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي 53%، كما تتفوق في إعادة استخدام المنتجات من خلال تشجيع اقتراض أو إعادة استخدام المنتجات بنسبة 68%.
خيارات عملاء البنوك
وذكرت الدراسة، أن 73% من الأفراد أبدوا استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة، وقال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكًا يتمتع بمؤهلات استدامة قوية، بينما توقع نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع بنسبة 49% أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة، لافتة إلى رغبة 45% من المستهلكين أن تكون بنوكهم منفتحة وشفافة بشأن تأثيرها البيئي وأن تبقيهم على اطلاع به.
التوعية بالاستدامة
وبينت الدراسة، أن أهالي المستهلكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة في المملكة، لاحظوا أن أبناءهم يظهرون تقبلاً عاليًا للممارسات المستدامة ووعياً بيئياً أكبر عبر تبني العديد من العادات ذات الصلة، ومنها: إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بنسبة 41%، واستخدام الماء البارد لغسل الأطباق أو الملابس بنسبة 33%، واستخدام السيارات الكهربائية أو وسائل النقل العام أو مرافقي السيارات لتقليل الانبعاثات بنسبة 26%، واختيار المنتجات العضوية بنسبة 29%، والمشاركة في أنشطة التوعية بالبيئة بنسبة 37%.
تشجيع الاستدامة
تحدثت الدراسة عن العوامل التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب، ومن ضمنها أفراد الأسرة الذين يشجعون السلوكيات المستدامة بنسبة 66%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 55%، والواجبات المدرسية بنسبة 50%، إضافة إلى ميزة الاستدامة لدى (Visa)، التي تشكل عامل جذب مميز يتيح لها أن تصبح البطاقة الأساسية، وتعتبر مكافأة السلوكيات المستدامة عاملاً مشجعًا، حيث أعرب 42% من المستهلكين عن استعدادهم لجعل البطاقات المستدامة بطاقتهم الأساسية.
عقبات الاستدامة
يكمن العائق الأبرز أمام غالبية المستهلكين في المملكة بنسبة 54%، في اعتقادهم بارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة، يليه مباشرة نقص الوعي بخصوص الاستدامة بنسبة 45%، ولكن مع نمو الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، يزداد تفضيل المستهلكين للشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة، حسب ما أشارت إليه الدراسة.
نتائج دراسة التجارة المستدامة بالمملكة
أبرز الخيارات المالية المستدامة:
- %82 من المستهلكين اختارو بنكًا يتمتع بمؤهلات استدامة قوية.
- %73 من المستهلكين مستعدين للتوصية بالتعامل مع البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة.
- %49 من المستهلكين يتوقعون أن تتولى البنوك توجيههم نحو خيارات مالية مستدامة.
- %42 من المستهلكين يرغبون بجعل البطاقات المستدامة بطاقاتهم الأساسية.
أبرز مزايا الاستدامة المحددة لاختيار البنوك:
- %44 التركيز على مبادرات مثل عدم استخدام الورق.
- %44 تعزيز المدفوعات غير النقدية.
العقبات التي تواجه الاستدامة:
- %54 ارتفاع التكاليف.
- %45 قلة الوعي.

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