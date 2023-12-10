73% يستخدمون الطاقة المتجددة بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة حديثة عن أن 73% يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، كما أنهم يحتلون الصدارة في تقليل استهلاك الورق بنسبة 86%، متجاوزين المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 84%.
وذكرت دراسة حول ((التجارة المستدامة 2023)) للمملكة العربية السعودية، وشارك فيها 407 مستهلكين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقابلات مع أصحاب الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023. أبرز التحديات
قالت الدراسة، إن المستهلكين يدركون أهمية الاستدامة، ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال، بينما يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين السعوديين المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا تخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضا إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص، ويرون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكل تحديًا مجتمعيًا رئيسيًا بنسبة 53%، يليه تغير المناخ والاحتباس الحراري بنسبة 48%، وتفشي الفقر عالميًا بنسبة 37%. التوريد الأخلاقي
أشارت الدراسة إلى تصدر المملكة مرتبة الريادة من خلال تشجيع الزراعة الحضرية مثل الزراعة على الأسطح 76% في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك يدفع 67% من المستهلكين السعوديين علاوة للعلامات التجارية أو المنتجات المستدامة، وتُظهر المملكة وعيًا ودعمًا قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة بنسبة 54%، متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي 53%، كما تتفوق في إعادة استخدام المنتجات من خلال تشجيع اقتراض أو إعادة استخدام المنتجات بنسبة 68%. خيارات عملاء البنوك
وذكرت الدراسة، أن 73% من الأفراد أبدوا استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة، وقال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكًا يتمتع بمؤهلات استدامة قوية، بينما توقع نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع بنسبة 49% أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة، لافتة إلى رغبة 45% من المستهلكين أن تكون بنوكهم منفتحة وشفافة بشأن تأثيرها البيئي وأن تبقيهم على اطلاع به. التوعية بالاستدامة
وبينت الدراسة، أن أهالي المستهلكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة في المملكة، لاحظوا أن أبناءهم يظهرون تقبلاً عاليًا للممارسات المستدامة ووعياً بيئياً أكبر عبر تبني العديد من العادات ذات الصلة، ومنها: إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بنسبة 41%، واستخدام الماء البارد لغسل الأطباق أو الملابس بنسبة 33%، واستخدام السيارات الكهربائية أو وسائل النقل العام أو مرافقي السيارات لتقليل الانبعاثات بنسبة 26%، واختيار المنتجات العضوية بنسبة 29%، والمشاركة في أنشطة التوعية بالبيئة بنسبة 37%. تشجيع الاستدامة
تحدثت الدراسة عن العوامل التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب، ومن ضمنها أفراد الأسرة الذين يشجعون السلوكيات المستدامة بنسبة 66%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 55%، والواجبات المدرسية بنسبة 50%، إضافة إلى ميزة الاستدامة لدى (Visa)، التي تشكل عامل جذب مميز يتيح لها أن تصبح البطاقة الأساسية، وتعتبر مكافأة السلوكيات المستدامة عاملاً مشجعًا، حيث أعرب 42% من المستهلكين عن استعدادهم لجعل البطاقات المستدامة بطاقتهم الأساسية. عقبات الاستدامة
يكمن العائق الأبرز أمام غالبية المستهلكين في المملكة بنسبة 54%، في اعتقادهم بارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة، يليه مباشرة نقص الوعي بخصوص الاستدامة بنسبة 45%، ولكن مع نمو الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، يزداد تفضيل المستهلكين للشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة، حسب ما أشارت إليه الدراسة. نتائج دراسة التجارة المستدامة بالمملكة
أبرز الخيارات المالية المستدامة:
- %82 من المستهلكين اختارو بنكًا يتمتع بمؤهلات استدامة قوية.
- %73 من المستهلكين مستعدين للتوصية بالتعامل مع البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة.
- %49 من المستهلكين يتوقعون أن تتولى البنوك توجيههم نحو خيارات مالية مستدامة.
- %42 من المستهلكين يرغبون بجعل البطاقات المستدامة بطاقاتهم الأساسية.
أبرز مزايا الاستدامة المحددة لاختيار البنوك:
- %44 التركيز على مبادرات مثل عدم استخدام الورق.
- %44 تعزيز المدفوعات غير النقدية.
العقبات التي تواجه الاستدامة:
- %54 ارتفاع التكاليف.
- %45 قلة الوعي.
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