مسح للمعدات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق في 2024، عمليات مسح للسوق المحلية من قبل الجهات الرقابية للتحقق من مطابقة الأجهزة الكهربائية والمعدات المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، تطبيقا للائحة الفنية المعدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
ومن المرتقب أن تطبق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصعنين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية، إلى جانب سحب عينات من تلك المنتجات سواء من السوق أو مستودعات الموردين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية. المنتجات المخالفة
وبموجب اللائحة فإن لجهات الرقابة الحق حال ضبط أي منتج مخالف لمتطلبات اللائحة الفنية، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني وتطبيق الإجراءات والعقوبات، وتشمل عمليات المسح الرقابية للمنتجات، المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، وأجهزة السلامة وأجهزة التحكم، والمكونات المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة والوقائية.
وتسعى الهيئة من وراء ذلك، إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقتها للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق. إجراءات الضبط
ويتعين على سلطات المسح في حالة ضبط المخالفات جملة من الإجراءات منها، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك، تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتج من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إذا كان ذلك ممكنًا، أو تصديره أو إتلافه، بحسب المدة التي تحددها سلطات مسح السوق، وكذلك القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، وكذلك الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وللهيئة الحق في إلغاء شهادة المطابقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة، فيما يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. جانب من الأجهزة والمعدات المستثناة المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية
السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة
المعدات الخاصة بالحماية الشخصية الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبية
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