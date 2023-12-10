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مسح للمعدات المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار

12/10/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في 2024، عمليات مسح للسوق المحلية من قبل الجهات الرقابية للتحقق من مطابقة الأجهزة الكهربائية والمعدات المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، تطبيقا للائحة الفنية المعدة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
ومن المرتقب أن تطبق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصعنين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية، إلى جانب سحب عينات من تلك المنتجات سواء من السوق أو مستودعات الموردين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية.
المنتجات المخالفة
وبموجب اللائحة فإن لجهات الرقابة الحق حال ضبط أي منتج مخالف لمتطلبات اللائحة الفنية، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني وتطبيق الإجراءات والعقوبات، وتشمل عمليات المسح الرقابية للمنتجات، المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، وأجهزة السلامة وأجهزة التحكم، والمكونات المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة والوقائية.
وتسعى الهيئة من وراء ذلك، إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقتها للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
إجراءات الضبط
ويتعين على سلطات المسح في حالة ضبط المخالفات جملة من الإجراءات منها، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك، تكليف الجهة المخالفة بسحب المنتج من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إذا كان ذلك ممكنًا، أو تصديره أو إتلافه، بحسب المدة التي تحددها سلطات مسح السوق، وكذلك القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، وكذلك الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وللهيئة الحق في إلغاء شهادة المطابقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة، فيما يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. جانب من الأجهزة والمعدات المستثناة المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية
السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة
المعدات الخاصة بالحماية الشخصية الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبية

MENAFN10122023000089011017ID1107567568

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