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3 دول تسيطر على أكثر من 72% من صناعة الرقائق عالميا جميعها في آسيا

12/10/2023 11:03:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حتى مع كون أشباه الموصلات جزءا لا يتجزأ من صناعات السيارات والحوسبة لعقود من الزمن، فإن السباق على هيمنة الذكاء الاصطناعي وانتقال المزيد والمزيد من بنيتنا التحتية الرقمية إلى السحابة أدى إلى تفاقم الحاجة إلى مراكز بيانات عالية السعة وإنتاج الرقائق من قبل شركات مثل إنتل، وسامسونغ أو TSMC.
ولكن حتى مع تولي الشركات الأميركية زمام المبادرة في حصة الإيرادات العالمية، فإن البلاد تفتقر إلى القدرة الإنتاجية.
ووفقا لبيانات من منظمة ضغط أشباه الموصلات SEMI، فإن حوالي 70% من إجمالي القدرة التصنيعية تقع في كوريا الجنوبية وتايوان والصين، مع احتلال الأميركيتين المرتبة الخامسة بعد اليابان، التي استحوذت على حصة 13% في عام 2022.
وكانت الصورة مختلفة بالتأكيد بعد بضع سنوات فقط. منذ عقود مضت، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي 37% من قدرة التصنيع في عام 1990، وأوروبا 44% أخرى، وجاءت اليابان في المركز الثالث بنسبة 19%، وكانت الأخيرة تعتبر مركزا قويا لأشباه الموصلات في الثمانينيات، حيث شكلت 51% من مبيعات الرقائق العالمية في عام 1988، وأدى انفجار الفقاعة الاقتصادية للدولة الجزيرة في التسعينيات إلى فقدان دورها القيادي التكنولوجي لصالح الاقتصادات الغربية.
ولاستعادة أجزاء على الأقل من هيمنتها الصناعية السابقة، أقرت إدارة بايدن قانون الرقائق والعلوم في أغسطس 2022، وخصصت حوالي 280 مليار دولار لدفع صناعة الرقائق المحلية المتخلفة من حيث البحث والإنتاج، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإجراء كافيا للولايات المتحدة للتغلب على أكبر منافس لها اقتصاديا، الجمهورية الشعبية.
تعتمد البيانات المستخدمة في هذا المخطط على واحدة من اثنتين من توقعات Fab السنوية الصادرة عن SEMI. على الرغم من أن الرقائق مقاس 200 مم لاتزال تنتج وتستخدم على نطاق واسع، إلا أن الرسم البياني يركز على الرقائق مقاس 300 مم، والتي تم تقديمها في عام 2001، ويمكنها استيعاب المزيد من الرقائق ويعتقد أنها أكثر فعالية من حيث التكلفة.
في عام 2022، أظهر المعيار الجديد وسابقه مستويات مماثلة من حجم الإنتاج، ولكن من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
بالنسبة لعام 2026، تتوقع SEMI حجما شهريا يبلغ 9.6 ملايين رقاقة 300 ملم، في حين أن إنتاج الرقاقة 200 ملم سيصل إلى 7.7 ملايين شهريا. وفي الفئة الأخيرة، تتصدر الصين من حيث القدرة على التصنيع، وتأتي اليابان وتايوان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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