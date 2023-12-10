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نيوم تطلق شركة توبيان لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

12/10/2023 11:03:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «نيوم» السعودية عن إطلاق شركة نيوم للغذاء «توبيان»، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.
وستعتمد «توبيان» على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، والاستزراع المائي المتجدد، والأغذية المستحدثة، والتغذية المخصصة، والإمداد الغذائي المستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتم إطلاق «توبيان» بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.
وتمثل «توبيان» معيارا مبتكرا جديدا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان «فن الكثير بالقليل»، وإيجاد «عصر جديد من الغذاء» يمتد من الصحراء.
وسيقدم مفهوم إطلاق توبيان «المستقبل إلى المائدة» الجديد حلولا ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.
وتعمل «توبيان» على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عال لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: «تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم».
وأشار النصر إلى أن نهج «توبيان» المبتكر سيكون هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، متطلعا إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وأضاف قائلا: «باعتبارها ركيزة أساسية لدفع أهداف ورؤى نيوم، تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

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