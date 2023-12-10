الاستثمارات الوطنية كرمت خريجات برنامج Shift



خالد الفلاح: إشراك المرأة بسوق العمل واجب وضروري لتطور الطاقة الإنتاجية في السوق

فهد المخيزيم: تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة.. لتكون الخيار الأمثل في التوظيف

طيبة القطامي: صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن عبدالمحسن الخترش: البرنامج تم إعداده لإعداد 22 متدربة لبدء حياة مهنية فعّالة بشكل ناجح

كرّمت شركة الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع شركة Creative Confidence الدفعة الأولى لخريجات البرنامج التدريبي «Shift»، والمصمم حصريا للنساء الكويتيات حديثات التخرج، لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري.وأقيم حفل ختام البرنامج أمس في مقر بورصة الكويت، وقد تم خلال فترة البرنامج والذي استمر لأربعة أسابيع عدة دورات مختلفة للمتدربات، ساعدت على تطويرهن وتحقيق الغاية التنموية للبرنامج، وبالتالي إضافة القيمة الجوهرية له، كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار، حيث ركز البرنامج على تطوير المتدربات في مجال الابتكار والإبداع، والإسهام في الاندماج في مجال العمل الاستثماري.وقد حضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية خالد الفلاح، الذي أثنى في بداية الحفل على شركة «Creative Confidence» ودورها الإيجابي في المساهمة في هذا البرنامج الفعال، وأشاد بخريجات البرنامج التدريبي Shift على متابعتهن النشطة والبناءة للبرنامج الناجح، وأيضا على الدور المحوري للمرأة بالمجتمع الكويتي ودور المرأة بشكل عام في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وقدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، وحضورها اللافت والرائد في مختلف جوانب ومجالات الحياة، الاجتماعية السياسية والفكرية والثقافية.وأضاف الفلاح «إن هدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يرتكز على أسس اقتصادية وأن اشتراكها في سوق العمل والإنتاج الاقتصادي بشتى أشكاله واجب وضروري لتطور الطاقة الانتاجية في السوق، لذا فإنه يحتم على المرأة دخولها سوق العمل لرفع مستوى الدخل المعيشي فيه».وتابع أن التغيير الإيجابي الذي يسعى له المجتمع الكويتي مرهون بشكل كبير بمشاركة المرأة الكويتية وتمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، وبناء على مؤهلاتها العلمية والاجتماعية فإن هذه الأدوار قد تنوعت على مختلف الأصعدة.كما حضر الحفل الكريم عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية طيبة القطامي، والتي أفادت بأنها تفخر بالمشاركة في الجزء الاستثماري من خلال التدريب بالتعاون مع كل من فريق Creative Confidence وفريق الاستثمارات الوطنية، وذلك في صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة في التدرب والممارسة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن والتي ستكون أداة قوية ونشطة لتعود بالفائدة البناءة على حياتهن الوظيفية.وقد شاركت الخريجات خلال الحفل بعرض تقديمي مفصل حول تجربتهن الرائعة خلال البرنامج التدريبي، وقدمن الأفكار المحمسة والمحفزة التي توصلن لها خلال هذه التجربة الفريدة.بدوره، أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم خلال حضوره هذا الحفل، بدعم الشركة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة والمطلوبة، لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل، حيث تؤكد الشركة التزامها ومشاركتها الشاملة في هذا البرنامج الإيجابي والهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكانياتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الدولة التنموية ومشاركتها للرجل في صنع القرار، وأيضا بالدور الكبير للمرأة الكويتية التي تشكل عنصرا محوريا في التنمية الوطنية، وفي مساندتها ودعمها الدائم لنهضة المجتمع الكويتي، وتقديمها للكثير من المساهمات والتضحيات الفعالة.كما أعرب نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية عبدالمحسن الخترش أن نجاح البرنامج قد تجاوز توقعاتنا والذي يمثل نقطة انطلاق لتشجيع المزيد من النساء الكويتيات على الاختلاط في مجال الاستثمار عبر خلق تحول تدريجي نحو مزيد من التنوع في عملهن. وأضاف أن هذا البرنامج تم إعداده لاستيعاب 22 متدربة لإعدادهن لبدء حياة مهنية فعالة بشكل ناجح ومتطور.من جانب آخر، أثنت مؤسسة «Creative Confidence» سمية الجاسم، خلال حضورها الحفل الكريم على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج «Shift»، وقالت إن هذا البرنامج سوف يقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية، وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار في حياتها المهنية. وأضافت الجاسم لقد كان برنامج Shift برنامجا ذا تجربة رائعة، أفاد المشاركات فيه بالالتزام والتعلم والإبداع. أنا فخورة جدا بالتأثير الإيجابي والفعال الذي أحدثه هذا البرنامج على المتدربات. أستطيع القول بأن برنامج Shift يخلق التغيير.