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هذه وجهات السفر الأرخص والأكثر شعبية في 2024

12/10/2023 11:03:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، قائمتها لعام 2024، وهي مجموعة تضم 30 وجهة حول العالم تعد أكثر الأماكن إثارة للزيارة في العام المقبل، إذ هيمنت أوروبا على القائمة بـ 13 موقعا، بما في ذلك السفر عبر القارة بأكملها بالقطار، وتضمنت القائمة ستة أماكن في أميركا الشمالية، منها ثلاثة في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، مع استمرار المسافرين في البحث عن بدائل أرخص، تزداد شعبية الأماكن القريبة من النقاط السياحية، وارتفعت عمليات البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة عن تلك المناطق للسفر إليها طوال عام 2023، وفقا لبيانات «Google Trends».
ففي قارة أوروبا، ضمت القائمة: جبال الألب الألبانية - ألبانيا، وبلفاست - أيرلندا الشمالية، وإميليا - رومانيا - إيطاليا، وغالاوي وجنوب أيرشاير - اسكتلندا، ونوردلاند - النرويج، وشمال يوركشاير - إنجلترا، وبومبي - إيطاليا، وسايما - فنلندا، وتارتو - إستونيا، واليورو - ألمانيا، وفاليتا - مالطا، وويلز، والطريق الأطلسي البري - أيرلندا، وكل أوروبا بالقطار.
وفي الأميركتين، تضم القائمة: صحراء أتاكاما - تشيلي، وليما - بيرو، ونيويورك - وميامي فلوريدا وتكساس - الولايات المتحدة، ودومينيكا، ونوفا سكوتيا - كندا، وشبه جزيرة يوكاتان - المكسيك، وأراضي إيبيرا الرطبة - الأرجنتين.
وفي قارة أفريقيا، تضم: أكاجيرا - رواندا، وغابات أندريفانا الجافة - مدغشقر، وسيراليون، ووفقا لـ «ناشيونال جيوغرافيك»، فإن سيراليون هي دولة يجب زيارتها في عام 2024، وقد حصل المطار الدولي في فريتاون على تجديد كبير في عام 2023، كما يتم أيضا تطوير العديد من الطرق.
وفي آسيا، تضم القائمة: سيكيم - الهند، وتاينان - تايوان، وشيان - الصين، وولاية سيكيم - الهند، والتي تعد ولاية واحدة من أصغر الولايات في البلاد، وتوفر المنطقة للزوار فرصة القيام برحلات ورؤية الأديرة الجبلية، ويغطي منتزه «Khangchendzonga» الوطني أكثر من ربع منطقة سيكيم في الهند، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وفي أستراليا، تضم القائمة: فيكتوريا - أستراليا، والتي صنفت من قبل «ناشيونال جيوغرافيك» كواحدة من أكثر الوجهات إثارة في عام 2024، وعلى الرغم من أن أستراليا معروفة بشواطئها، إلا أن فيكتوريا لديها تاريخ غني بالينابيع الساخنة الغنية بالمعادن. ويسلط التقرير الضوء على مسار Great Victoria Bathing، الذي يربط بين الينابيع الحرارية والحمامات البحرية عبر رحلة برية بطول 560 ميلا تمر عبر مدينة ملبورن الرئيسية.

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