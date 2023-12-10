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صناديق الأسهم الكويتية في نوفمبر رابحة

12/10/2023 11:03:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
شهدت تعاملات شهر نوفمبر الماضي تحسنا ملحوظا في اداء صناديق الأسهم المحلية التي تستثمر في سوق الاسهم الكويتية، وذلك تجاوبا مع النتائج المالية الايجابية التي حققتها الشركات والبنوك المعلنة لفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة نمو في الأرباح بلغت 30% جراء تحسن البيئة التشغيلية.
وحققت بورصة الكويت مكاسب لافتة خلال تعاملات الشهر الماضي في ظل التوسع في عمليات الشراء المؤسسي لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، وجاء في مقدمة المكاسب القيمة السوقية التي اضافت 735 مليون دينار للمكاسب السابقة لتصل إلى 39.4 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي، اضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1%، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8%. وتراوحت مكاسب الصناديق التقليدية بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي ما بين 1.76% وحتى 3.5%، فيما تراوحت مكاسب صناديق الاستثمار الاسلامية ما بين 0.47% وحتى 3.1%، وبذلك تقلص حجم التراجع الذي شهدته صناديق الاستثمار بشقيها التقليدي والاسلامي بشكل عام منذ بداية 2023. وظهر من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، ان 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، ان صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست جاء بالصدارة بنسبة 3.5%، تلاه الصندوق الأهلي الكويتي المدار من اهلي كابيتال بنسبة 3.1%، تلاه بالمرتبة الثالثة صندوق الوسم المدار من الكويتية للاستثمار بنسبة 2.8%.
كما ظهر من الاحصائية ان صندوق كامكو الاسلامي جاء بصدارة الصناديق الاسلامية بـ3.1%، تلاه صندوق كاب كورب للاستثمار المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 2.31%. وبهذه النتائج، تقلصت خسائر الصناديق من بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر الماضي لتتراوح بين 4.8% حتى 10.8% للصناديق التقليدية، وما بين 9.2% وحتى 13.3% للصناديق الاسلامية.

MENAFN10122023000130011022ID1107567518

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