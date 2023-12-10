Monday, 11 December 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


141 طائرة تتزود بالوقود من الكويت يوميا

12/10/2023 11:03:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مبيعات «كافكو» ارتفعت من 100.8 مليون دينار.. إلى 257 مليوناً في نهاية
    2023/2022
  • رفع قيود جائحة «كورونا» وتيسير حركة الطيران بالمطار يزيدان حجم مبيعات الوقود
  • زيادة عدد المشغلين الجويين في مطار الكويت الدولي تمثل عامل دعم لمبيعات وقود الطائرات
  • تغيرات أسعار النفط بالزيادة ترفع إيرادات الشركة من بيع وقود الطائرات بصورة ملحوظة


علي إبراهيم
كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن متوسط عدد الطائرات التي تتزود بالوقود من الكويت يوميا عبر الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) يبلغ نحو 141 طائرة تستهدف نوعين من وقود الطائرات.
وأظهرت البيانات أن نحو 51.33 ألف طائرة تزودت بالوقود من الكويت خلال عام، و98.5% منها بواقع 50.59 ألف طائرة تزودت بوقود من نوع JET A-1، فيما تتزود نسبة
الـ 1.5% المتبقية والبالغ عددها 738 طائرة بوقود من نوع JP-8.
وتظهر الأرقام السنوية لحركة الطائرات في الكويت أن مطار الكويت شهد نحو 102.38 ألف رحلة جوية في 2022، ما يعني نظريا أن نصف رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي تتزود بوقود من شركة «كافكو» التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية. وكشفت الأرقام عن أن مبيعات الكويت اليومية من وقود الطائرات تصل إلى نحو 2.567 مليون ليتر يوميا، إذ بلغت كمية مبيعات الوقود من قبل «كافكو» في نحو 937.29 مليون ليتر في السنة المالية 2022/2023.
وبنظرة مقربة، يظهر أن انجلاء جائحة فيروس «كوفيد-19» ورفع القيود عن حركة الأفراد والمطارات كانا من شأنهما تحقيق نمو ملحوظ في حركة الطيران، وهو ما يقابله بالتبعية ارتفاع في حجم مبيعات الوقود، إذ تبين الأرقام أن العام الماضي شهد ارتفاعا في حجم كمية وقود الطائرات المبيعة بما يعادل 72% وبحجم زيادة وصل إلى 390.46 مليون ليتر بالقياس إلى حجم مبيعات الوقود في العام المالي السابق عن سنة المقارنة 2021/2022 والتي بلغت 544.83 مليون ليتر.
وتبين الأرقام أن قيمة مبيعات شركة «كافكو» شهدت خلال العام المالي المنصرم قفزة نوعية إذ ارتفعت بنحو 155% بما قيمته 156.3 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2022/2023 نحو 257.1 مليون دينار، مقارنة بـ 100.8 مليون دينار عن العام المالي السابق عليه، وترجع تلك الطفرة في المبيعات إلى ارتفاع حركة الطيران في مطار الكويت بصورة ملحوظة، ناهيك عن فترات ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي تنعكس على أسعار الوقود بالتبعية.
وكان عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها عبر المطار قد ارتفع بنحو 112.16% بما عدده 54.12 ألف رحلة طيران خلال 2022، كما شهدت أعداد المشغلين الجويين عبر مطار الكويت الدولي زيادة ملحوظة في 2022 إذ ارتفعت بنحو 18.4% بعد دخول 9 مشغلين جويين للعمل عبر المطار لترتفع أعدادهم من 49 مشغلا جويا في 2021 إلى نحو 58 مشغلا في نهاية 2022.
5 شركات سترفع مبيعات «كافكو» العام الحالي
أظهرت وثائق، اطلعت عليها «الأنباء»، أن مبيعات شركة «كافكو» من وقود الطائرات ستشهد دعما ملحوظا خلال العام الحالي 2023/2024، إذ نجحت الشركة في توقيع 5 عقود مع عملاء جدد لتزويد طائراتهم بالوقود في مطار الكويت وهو طيران نسما المصري، وطيران المصرية، وخطوط هيمالايا، وطيران العربية أبوظبي، ولادينا سي سيرفسز.
تزويد الطائرات خارج الكويت.. يدعم المبيعات
وقع الاختيار على شركة «كافكو» لتقديم خدماتها لتزويد الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية بالوقود اعتبارا من العام المالي الحالي في 6 مطارات خارج الكويت هي: اسطنبول وصبيحة في تركيا، والنجف بالعراق، وكولمبو في سريلانكا، وميكونوس في اليونان، ومالي في المالديف، وذلك بعدما شاركت في مناقصة الاتحاد العربي للنقل الجوي ووقع الاختيار عليها.

MENAFN10122023000130011022ID1107567516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث