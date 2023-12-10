141 طائرة تتزود بالوقود من الكويت يوميا



مبيعات «كافكو» ارتفعت من 100.8 مليون دينار.. إلى 257 مليوناً في نهاية

2023/2022

رفع قيود جائحة «كورونا» وتيسير حركة الطيران بالمطار يزيدان حجم مبيعات الوقود

زيادة عدد المشغلين الجويين في مطار الكويت الدولي تمثل عامل دعم لمبيعات وقود الطائرات تغيرات أسعار النفط بالزيادة ترفع إيرادات الشركة من بيع وقود الطائرات بصورة ملحوظة

علي إبراهيمكشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن متوسط عدد الطائرات التي تتزود بالوقود من الكويت يوميا عبر الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) يبلغ نحو 141 طائرة تستهدف نوعين من وقود الطائرات.وأظهرت البيانات أن نحو 51.33 ألف طائرة تزودت بالوقود من الكويت خلال عام، و98.5% منها بواقع 50.59 ألف طائرة تزودت بوقود من نوع JET A-1، فيما تتزود نسبةالـ 1.5% المتبقية والبالغ عددها 738 طائرة بوقود من نوع JP-8.وتظهر الأرقام السنوية لحركة الطائرات في الكويت أن مطار الكويت شهد نحو 102.38 ألف رحلة جوية في 2022، ما يعني نظريا أن نصف رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي تتزود بوقود من شركة «كافكو» التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية. وكشفت الأرقام عن أن مبيعات الكويت اليومية من وقود الطائرات تصل إلى نحو 2.567 مليون ليتر يوميا، إذ بلغت كمية مبيعات الوقود من قبل «كافكو» في نحو 937.29 مليون ليتر في السنة المالية 2022/2023.وبنظرة مقربة، يظهر أن انجلاء جائحة فيروس «كوفيد-19» ورفع القيود عن حركة الأفراد والمطارات كانا من شأنهما تحقيق نمو ملحوظ في حركة الطيران، وهو ما يقابله بالتبعية ارتفاع في حجم مبيعات الوقود، إذ تبين الأرقام أن العام الماضي شهد ارتفاعا في حجم كمية وقود الطائرات المبيعة بما يعادل 72% وبحجم زيادة وصل إلى 390.46 مليون ليتر بالقياس إلى حجم مبيعات الوقود في العام المالي السابق عن سنة المقارنة 2021/2022 والتي بلغت 544.83 مليون ليتر.وتبين الأرقام أن قيمة مبيعات شركة «كافكو» شهدت خلال العام المالي المنصرم قفزة نوعية إذ ارتفعت بنحو 155% بما قيمته 156.3 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2022/2023 نحو 257.1 مليون دينار، مقارنة بـ 100.8 مليون دينار عن العام المالي السابق عليه، وترجع تلك الطفرة في المبيعات إلى ارتفاع حركة الطيران في مطار الكويت بصورة ملحوظة، ناهيك عن فترات ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي تنعكس على أسعار الوقود بالتبعية.وكان عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها عبر المطار قد ارتفع بنحو 112.16% بما عدده 54.12 ألف رحلة طيران خلال 2022، كما شهدت أعداد المشغلين الجويين عبر مطار الكويت الدولي زيادة ملحوظة في 2022 إذ ارتفعت بنحو 18.4% بعد دخول 9 مشغلين جويين للعمل عبر المطار لترتفع أعدادهم من 49 مشغلا جويا في 2021 إلى نحو 58 مشغلا في نهاية 2022.5 شركات سترفع مبيعات «كافكو» العام الحاليأظهرت وثائق، اطلعت عليها «الأنباء»، أن مبيعات شركة «كافكو» من وقود الطائرات ستشهد دعما ملحوظا خلال العام الحالي 2023/2024، إذ نجحت الشركة في توقيع 5 عقود مع عملاء جدد لتزويد طائراتهم بالوقود في مطار الكويت وهو طيران نسما المصري، وطيران المصرية، وخطوط هيمالايا، وطيران العربية أبوظبي، ولادينا سي سيرفسز.تزويد الطائرات خارج الكويت.. يدعم المبيعاتوقع الاختيار على شركة «كافكو» لتقديم خدماتها لتزويد الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية بالوقود اعتبارا من العام المالي الحالي في 6 مطارات خارج الكويت هي: اسطنبول وصبيحة في تركيا، والنجف بالعراق، وكولمبو في سريلانكا، وميكونوس في اليونان، ومالي في المالديف، وذلك بعدما شاركت في مناقصة الاتحاد العربي للنقل الجوي ووقع الاختيار عليها.