السلطان وخلف تنظم يوما مفتوحا لمقاولي النفط والبناء

MENAFN - Al-Anbaa) استضافت شركة السلطان وخلف، الرائدة في تقديم حلول المعدات الثقيلة، يوما مفتوحا ناجحا يوم الخميس الماضي في فندق موفنبيك المنطقة الحرة، حيث كان الحدث مصمما خصوصا للمقاولين الرئيسيين في مجالي النفط والبناء وجذب جمهورا يقدر بنحو 300 شخص عاشوا تجربة غامرة تضمنت عروضا حية وأنشطة خاصة وجوائز مثيرة.

وكان اليوم المفتوح كمنصة للكشف عن آخر التطورات في تقنية المعدات الثقيلة مع تركيز خاص على الشاحنات والمولدات، وحظي الحضور بفرصة فريدة لمشاهدة العروض الحية واختبار معدات حديثة تسلط الضوء على التزام الشركة بالتفوق والابتكار، ووفرت العروض الديناميكية للحضور تجربة قوة وكفاءة وإمكانيات المعدات الثقيلة المعروضة بشكل مباشر.بالإضافة للعروض الحية، قدم اليوم المفتوح عرضا واسعا لكل من المعدات الخفيفة والثقيلة مما أظهر التنوع في المنتجات التي تقدمها شركة السلطان وخلف للتجارة.وجمع هذا الحدث بنجاح بعضا من أكثر المقاولين تأثيرا في الصناعة تحت سقف واحد، وقدم فرصة فريدة للحضور للتواصل مع الخبراء والتعرف على آخر اتجاهات الصناعة واستكشاف الشراكات المحتملة، وفي الختام توجهت شركة السلطان وخلف للتجارة بالشكر لجميع الحضور والشركاء والرعاة الذين ساهموا في نجاح اليوم المفتوح.