التجاري يحصد جائزة ماستركارد كأعلى بنك بنسبة البطاقات الرقمية

MENAFN - Al-Anbaa) حصد البنك التجاري الكويتي جائزة ماستركارد كأعلى بنك بنسبة تفعيل خاصية رقمنة البطاقات على المحافظ الالكترونية، وذلك خلال منتدى الأعمال ماستركارد مينا إيست على مستوى الشرق الأوسط الذي أقيم في دبي، والخاص بمستقبل التجارة الرقمية والإلكترونية، بحضور ممثلي البنك التجاري الكويتي مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد والمدير التنفيذي لمركز البطاقات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد غدير سراب.

ويتم منح جائزة ماستركارد على مستوى الشرق الأوسط للمؤسسات التي تحقق أعلى نسبة في ترميز بطاقات السحب الآلي ضمن المحافظ الالكترونية والتي تفوق فيها التجاري في الخدمات الرقمية المبتكرة ومواصلة الاستثمار في تطوير حلول وخدمات المدفوعات بطريقة سلسة وآمنة.وحصد التجاري هذه الجائزة بناء على عدة معايير أبرزها تميز البنك في حلول الدفع الرقمية السلسة والآمنة من خلال تمكين خاصية الترميز، مما ساعد في تعزيز إتمام عمليات الشراء عن طريق أجهزة نقاط البيع والمواقع الالكترونية أكثر سهولة وأمانا.وتعتبر خاصية الترميز من الخصائص التي تعمل على تعزيز أمان معاملات الدفع بالبطاقة البنكية عن طريق استبدال البيانات الفعلية للبطاقة برموز مميزة وفريدة لا يتم الكشف عن البيانات الفعلية للبطاقة البنكية أبدا أثناء إجراء المعاملة، حيث تستخدم هذه الرموز لتمثيل معلومات البطاقة الفعلية أثناء عملية الدفع، مما يقلل من مخاطر اختراق البيانات والاحتيال، فلا يمكن استخدامه للوصول بشكل احتيالي إلى حساب حامل البطاقة أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها.ويحرص البنك التجاري الكويتي على توفير أحدث الأنظمة المتطورة لتعزيز عمليات شبكته المصرفية، وذلك من خلال فريق عمل محترف وبرامج متطورة تعزز مكانته الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وترسخ ثقافة الرقمنة في جميع عمليات البنك سواء عن طريق خدمة الموقع الإلكتروني أو على الهواتف الذكية من خلال تطبيقه.