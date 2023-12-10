المركز استضاف 250 خبيرا لاستعراض الاتجاهات الاستثمارية بالكويت والخليج



المؤتمر يأتي ضمن مساعي «المركز» لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على المعرفة جدول أعمال المؤتمر تضمن عدة موضوعات اقتصادية.. أبرزها تأثير ارتفاع الفائدة على الأسواق المختلفة



اختتم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤتمره السنوي بعنوان «النظرة المستقبلية لعام 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، والذي عقد في 5 ديسمبر الجاري بفندق فورسيزونز الكويت، بحضور نخبة من الخبراء من «المركز» ومؤسسات محلية ودولية مرموقة، بهدف مناقشة الرؤى والتطلعات للفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك ضمن مساعي «المركز» الدؤوبة لدعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

وقد شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 250 ضيفا حضروا للتعرف على الاتجاهات القادمة في البيئة الاستثمارية في الكويت ومنطقة الخليج والعالم بشكل عام، حيث استعرض خبراء «المركز» رؤاهم حول فئات الأصول المختلفة في مجال الأسهم والعقار والدخل الثابت، وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وبحث المشاركون في المؤتمر عبر الجلسة النقاشية والعروض التقديمية العديد من المحاور المهمة لإطلاع المستثمرين على مستجدات الأسواق، وتوجيههم نحو أفضل السبل لتعزيز وتنمية محافظهم الاستثمارية خلال 2024، كما تضمن جدول أعمال المؤتمر عدة موضوعات اقتصادية، أبرزها: تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق والقطاعات المختلفة، وقد افتتح المؤتمر العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف، بكلمة ترحيبية.

نظرة عامة لأداء الأسواق

وتلا ذلك، عرض تقديمي من إعداد شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ«المركز»، قدمه محلل أول إدارة الاستشارات الاستثمارية في «المركز» خالد الصالح، نظرة عامة على أداء الأسواق والاقتصادات العالمية والإقليمية وأهم المخاطر التي يجب التحوط منها في خمسة مجالات أساسية، هي: أسعار الفائدة المرتفعة، وقوة العملة الأميركية، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وسلط العرض الضوء على 10 موضوعات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الأعوام المقبلة، وهي: التغير المناخي، والتغير الديموغرافي، وتحول الطاقة، وارتفاع الديون العالمية، وتراجع العولمة، والتهديدات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والسمنة، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والاقتصاد المتغير.

الجلسة النقاشية

وأقيمت الجلسة النقاشية تحت عنوان «أين تكمن الفرص الاستثمارية في قطاعات الأسهم والدخل الثابت والقطاع العقاري والخدمات المصرفية الاستثمارية؟»، التي أدارتها دينا الرفاعي، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، وتحدث فيها سامي شبشب العضو المنتدب، شركة مار-جالف، الذراع العقارية لـ«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية.

بالإضافة إلى رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في «المركز»، ومحمد الغنام، نائب رئيس أول، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، وعبدالرزاق رزوقي، نائب رئيس أول، إدارة الاستشارات في «المركز»، ومعاذ العتيقي، نائب رئيس، الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز».

واستعرضت الجلسة النقاشية أهم التطورات في أداء الأسواق والقطاعات والتوقعات المستقبلية لعام 2024 وأهم الفرص المتاحة للمستثمرين في القطاعات والأسواق الإقليمية والعالمية.وفي الجلسة، تطرق سامي شبشب في رؤيته للتأثيرات المعاكسة (Headwinds) في القطاع العقاري العالمي، والتغير في فئات القطاعات العقارية في الأسواق العالمية، واستعرض توقعاته لأفضل القطاعات أداء في أسواق الدين، والفرص المتاحة من خلال إيجاد مصادر بديلة للتمويل، والتوسع في الأسواق الأوروبية والأميركية، وتوسيع شبكة الشركاء.من جانبها، سلطت رشا عثمان الضوء على أبرز التحديات في سوق الدخل الثابت وأداء السوق، وأثر التحديات على سوق السندات الخليجي، وحجم الاكتتابات العامة الأولية الخليجية في عام 2023، إلى جانب البيئة التنظيمية المواتية للاكتتابات العامة والإدراجات، والفرص المتاحة للشركات العائلية لإدراج شركاتها في البورصة.من جهته، استعرض محمد الغنام أداء أسواق المال الخليجية، وتوقعات النمو الاقتصادي في دول الخليج ونمو الأرباح خلال عام 2024، واستراتيجية الاختيار الانتقائية للأسهم.أما عبدالرزاق رزوقي، فقد تحدث عن حجم عمليات الاندماج والاستحواذ في الخليج والكويت والتوقعات بنموها، ودور صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات، والتحول الحالي في استراتيجيات المستثمرين، وتوقعات القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصحي، والفرص المتاحة للشركات للدخول في قطاعات جديدة أو التوسع في القطاعات الحالية من خلال عمليات الاستحواذ، وعمليات الاندماج وخلق كيانات أقوى وأكبر.بدوره، كشف معاذ العتيقي عن معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط المدعومة بالعوامل الاقتصادية، ونمو قطاع الإيجارات السكنية في فئة Class-A Buildings. وأشار إلى تزايد الفرص في السوق السعودي نظرا للدعم الحكومي.وأوضح معاذ أن السوق الكويتي بات يحمل فرصا مهمة مع إقرار قانون المدن الإسكانية (السكن الخاص)، وفرص تطوير القطاع العقاري من ناحية القوانين، خاصة فيما يتعلق بالوساطة الإلكترونية وتطوير القطاع السكني.وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضا تقديميا لآرثر موكرزيكي، رئيس أسواق المال، أوروبا، باناتوني، بعنوان «نظرة حول القطاع العقاري اللوجستي في ظل أحدث التطورات»، والذي سلط الضوء فيه على أهم العوامل الرئيسية في سلاسل الإمداد والتصنيع في الأسواق الأوروبية، وأين يكمن الطلب، وأهم الفرص المتاحة في هذه الأسواق.وتـلا ذلك عرض تقديــــمي لجيوفاني ليوناردو، رئيس إدارة الاستثمار، بنك شرودرز أند كو بعنوان «نظرة عالمية حول بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التغيرات في الأسواق»، والذي تحدث فيه عن توقعات النمو العالمي والتضخم. وأكد أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد المزيد من المرونة تدريجيا، إلا أنه ما يزال عليه اجتياز بعض الخطوات الصعبة.دروس ونجاحات ورؤى مستقبليةاختتمت الفعاليات الرئيسية للمؤتمر بمقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، تحت عنوان «دروس ونجاحات ورؤى مستقبلية»، والتي أدارها الرئيس التنفيذي في «المركز» علي خليل.وتطرق فيها العصيمي إلى رحلته المهنية وعمله في القطاعين العام والخاص، والمراحل التي مرت بها بورصة الكويت وتجربة تخصيصها، وكيف يمكن تطبيقها على مؤسسات أخرى، وتطلعاته للتطوير في سوق المال الكويتي، كما قدم بعض النصائح للشباب لتلبية تطلعاتهم وتحقيق النجاحات في مسيرتهم المهنية.واختتم النصف المؤتمر بشكر الحضور على ثقتهم في «المركز» وخبرائه، ومشاركتهم في المؤتمر السنوي، الأمر الذي يؤكد أن مؤتمر «النظرة المستقبلية للمركز: الاتجاهات والفرص الاستثمارية» يواصل تحقيق النجاح منذ انطلاقه عام 2021، حيث يحظى اليوم بقاعدة مشاركين ومتابعين واسعة، وبات حدثا مهما في القطاع المالي الكويتي يترقبه المستثمرون والمهتمون بالقطاع ويتطلع إليه نخبة خبراء أسواق المال والقطاعات المرتبطة بها في الكويت والمنطقة، باعتباره منصة لرصد المتغيرات وتتبع المستجدات واستشراف آفاق المستقبل في مختلف الأسواق العالمية.