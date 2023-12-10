Monday, 11 December 2023 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أغنى 25 عائلة بالعالم تضيف 1 5 تريليون دولار لثرواتها خلال 2023

12/10/2023 11:03:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام ممتاز خلال 2023، حيث أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام، إذ أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
وأضافت العائلة التي تسيطر على هيرميس، بما في ذلك المدير الفني للعلامة التجارية بيير ألكسيس دوماس والرئيس التنفيذي أكسل دوماس، ثروة بقيمة 56 مليار دولار في عام 2023 لتحتل المركز الثالث في قائمة «بلومبرغ».
وتعد عائلة والتون وأباطرة الشوكولاتة عائلة «مارس» ومليارديرات النفط عائلة «كوخ» هم الممثلون الثلاثة للولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى في قائمة أثرى العائلات، وكان الأثرياء الذين يزدادون ثراء موضوعا ثابتا في عام 2023، مع انتعاش أسعار الأسهم وميل الاقتصاد العالمي إلى الصمود بشكل أفضل مما توقعه المتنبئون القاتمون في بداية العام.
وأضاف أغنى رجلين في العالم - الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس - ما يزيد على 150 مليار دولار من الثروة وحدهما، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وكان رجل الأعمال الهندي غوتام أداني والناشطة الاجتماعية والمحسنة الأميركية جوليا كوتش هما الوحيدان من بين أغنى 20 شخصا في العالم الذين أصبحوا أكثر فقرا هذا العام، وفقا لـ«بلومبرغ».
وأغلب العائلات في القائمة كانت من الجيل الثالث للمؤسس، فيما تجاوز القليل منها الجيل الخامس.

MENAFN10122023000130011022ID1107567509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث