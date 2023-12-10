بيتك احتفى بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطوير قادة بيتك



محمد المسلم: «بيتك» يواصل الاستثمار في بناء ثقافة قيادية بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية إعداد مواهب «بيتك» وتمكينهم من استكمال مسيرة النجاح.. ومستمرون في تعزيز الكفاءات المهنية



احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بتخريج دفعة جديدة من برنامج «تطوير قادة بيتك» لسنة 2023 بالتعاون مع (Headspring)، شركة التطوير المهني بالمشاركة بين كلية IE لإدارة الأعمال ومؤسسة «فايننشال تايمز» الإعلامية والذي تم تنظيمه في الكويت واختتامه في العاصمة الاسبانية مدريد، بمشاركة 50 من قادة مجموعة «بيتك» وبنوكه وشركاته التابعة.

وفي كلمته على هامش الحفل، أعرب المدير التنفيذي لإدارة المواهب للمجموعة في «بيتك»، محمد المسلم، عن فخر «بيتك» بتخريج دفعة جديدة من برنامج «تطوير قادة بيتك» لكوكبة من مواهب وقيادات «بيتك» الذين تم إعدادهم بالشكل الذي يلبي طموحاتهم ويمكنهم من استكمال مسيرة نجاح «بيتك»، مؤكدا مواصلة جهود تعزيز الخبرات والكفاءات المهنية من خلال الاستثمار المستمر في تطوير القادة وبناء ثقافة قيادية تساهم في مواصلة تحسين وتطوير الأداء، وذلك بالتعاون مع أعرق الجامعات ومؤسسات التدريب العالمية.

وأضاف المسلم أن هذا النوع من البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في تطوير القادة أصبح جزءا محوريا من خطة تطوير المواهب لدى «بيتك» لتمكين المواهب وقيادات البنك المستقبليين وتزويدهم بكل أدوات التعليم اللازمة والقدرات الاستثنائية حتى يكونوا قادرين وبكفاءة عالية على صنع التغيير ومواكبة نمو وتطور «بيتك» والمحافظة على مكانته المرموقة كأكبر بنك في الكويت، والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.

وأكد أهمية مشاركة الخبرات والمعرفة التي تم اكتسابها خلال البرنامج مع فريق العمل والزملاء في المؤسسة، مبينا أن التعلم ومشاركة المعرفة والخبرة بين الزملاء يحقق الكثير من الفوائد ويمهد لابتكار أفكار مبدعة، ويعزز الارتباط الوظيفي، لافتا الى أن فريق تطوير المواهب يستثمر في تعزيز مسار التطوير وتقييم فعاليته وتحديثه لتوسيع نطاق معرفة وخبرة قادة «بيتك».

وأوضح المسلم أن برنامج «تطوير قادة بيتك» قد تم تصميمه بناء على أحدث التوجهات في عالم الصناعة المصرفية وصناعة القادة، كما استند إلى تجارب تعليمية مكثفة وموضوعات تواكب عمل «بيتك» كمجموعة مصرفية رائدة.

وهو أحد أبرز البرامج المصممة لتزويد قادة «بيتك» بأهم الأدوات وأحدث الأفكار التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءتهم ودعم وتقوية مهاراتهم المهنية والسلوكية وفعاليتهم القيادية بهدف اتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الانتاجية وتحسين الأداء.

ويتميــز البرنامـــــج بخصائص عدة، منها الترابط والمرونة والتنوع والشمولية بحيث يتيح للمشاركين التفاعل والعمل في آن واحد لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع قادة مجموعة «بيتك» خضعوا لعملية اختيار مدروسة في إطار حرص البنك على تعزيز مواهب «بيتك» بمجموعة جديدة من الكفاءات والقدرات العالية.

من جانبه، قال أنطونيو مونتيس، الرئيس التنفيذي لشركة (Headspring): «تفخر (Headspring) بالشراكة مع بيتك في تصميم وتقديم برنامج التميز في القيادة، وهو عبارة عن تجربة تعليمية مخصصة بالكامل تعكس حرص بيتك على الاستثمار في المستقبل.

ومن خلال الارتقاء بأداء قادته الحاليين والمستقبليين، فإن بيتك يخطو نحو استمرار نجاحه المستمر وتعزيز مركزه كبنك رائد على مستوى السوق.

من خلال تضافر جهودنا معا، نعمل على بناء المرونة والشمولية وتبادل الخبرات، مما يمكن بيتك من الحفاظ على مكانته الرائدة كمؤسسة مؤثرة وقوية في الصناعة المالية الإسلامية».

وأضاف: «نعمل مع الكثير من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي وملتزمون بدعم رؤيتها في قيادة التحول والريادة المسؤولة. شراكتنا مع (بيتك) بمنزلة دليل على التزامنا المشترك ببناء التغير الإيجابي في المنطقة».

وفي غضون ذلك، قال باسم بنا، نائب رئيس الشراكات المؤسسية، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (Headspring): «نشهد تحولا هيكليا وثقافيا في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص، حيث يدرك القادة أهمية إعداد القوى العاملة للمستقبل، وبناء المهارات المستقبلية وتدريبهم، إلى جانب الاحتفاظ بأفضل المواهب واستقطابهـــــا لتعزيز ثقافة الابتكار.

إن شراكتنا مع «بيتك» هي شراكة استراتيجية، ونحن ملتزمون بدعم المجموعة في الحفاظ على مركزها الريادي وتعزيز دورها مستقبلا.

وفي هذا البرنامج، وضعنا تصميما ومنهجية يتماشيان مع قيم «بيتك» وأحدث اتجاهات القيادة في الصناعة المصرفية، بحيث نضمن تزويد قادة «بيتك» بالأدوات والرؤى المتطورة للنمو أفرادا وقادة أعمال».