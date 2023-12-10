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الوطني سوق العمل الأميركي يتحدى مخاوف الركود

12/10/2023 11:03:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة جاءت أفضل من المتوقع، وذلك في ظل ظهور مؤشرات تدل على قوة سوق العمل بصفة عامة، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، متخطية متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغة 185 ألف وظيفة.
ومن جهة أخرى، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بما يتسق مع التقديرات المرتفعة التي أعلن عنها المحللون ويعتبر من المؤشرات المثيرة للقلق بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدد مساعيه لكبح جماح التضخم والسيطرة على النفقات.
وكان من المتوقع أن يبدأ تباطؤ الرواتب والطلب على العمالة، إلا أن هذا التقرير يعزز قوة سوق العمل ويصور المستهلكين في وضع قوي لمواصلة الإنفاق، وارتفعت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد بعد ظهور التقرير، إذ زاد عائد السندات لأجل عامين - والذي يتسم بحساسيته الشديدة تجاه سعر الفائدة - إلى 4.74%، ليسجل أعلى مستوياته خلال شهر ديسمبر.
أما على صعيد سوق العقود الآجلة، فأدت البيانات إلى تقليص الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على تيسير سياساته في الربيع على أسرع تقدير. وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر مارس، في حين ما يزال من المتوقع خفضها بنقطة مئوية كاملة في مايو.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض عند أعلى المستويات المسجلة منذ عقدين في اجتماعهم المقرر انعقاده الأسبوع الجاري، وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد عارض في السابق تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة ببداية العام المقبل، مشددا على أن صناع السياسة سيتحركون بحذر ولكن سيحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وستؤدي تلك البيانات القوية إلى تحويل التركيز إلى معدلات التضخم، حيث يفكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المدة التي سيستغرقها الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.5% الحالي. وقد يؤدي استمرار تراجع الأسعار في دفع البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة إذا تجنب سوق العمل الدخول مرة أخرى في موجة مستدامة من الانتعاش.
وفي ظل تحسن أنشطة الأعمال، انتعش قطاع الخدمات الأميركي الشهر الماضي، متجاوزا توقعات السوق. وقال معهد إدارة التوريدات إن قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفعت إلى 52.7 نقطة من أدنى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر، إذ وصلت إلى 51.8 نقطة في أكتوبر.
ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى النمو الذي سجله 15 قطاعا، خاصة النقل والتخزين الذي شهد أداء قويا. وظلت الطلبيات الجديدة قوية، مما يشير إلى استقرار معدلات الطلب على الخدمات، في حين تراجعت أسعار مستلزمات الإنتاج بصورة هامشية، مما ساهم في انحسار الضغوط التضخمية إلى حد ما.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي هو الآخر على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للعام 2023، مع إبقاء سعر الفائدة النقدي عند أعلى مستوى له منذ 12 عاما عند 4.35%. وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، إلا أن الأسواق أظهرت خيبة أمل بسبب اللهجة المحايدة التي اتسم بها بيان ما بعد الاجتماع، مما أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي وانخفاض عائدات السندات الحكومية.
وقالت محافظ البنك المركزي ميشيل بولوك: «إن أسعار الفائدة المرتفعة تساهم في تحقيق توازن أكثر استدامة بين إجمالي العرض والطلب»، مضيفة أن «تثبيت سعر الفائدة في هذا الاجتماع سيتيح المزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة لسعر الفائدة على الطلب والتضخم وسوق العمل».

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