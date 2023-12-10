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الأهلي يشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف COP28

12/10/2023 11:03:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28» في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور رؤساء العديد من الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والقيادات التنفيذية في شركات القطاع الخاص حول العالم، لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة.
ويدرك البنك الحاجة الضرورية لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ومواءمة عملياته مع الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة، وتهدف مجموعة البنك الأهلي الكويتي من المشاركة في فعاليات القمة إلى تأكيد التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمشاركة في النقاشات حول التمويل المستدام والقضايا البيئية والمناخية، مما أتاح الفرصة للتواصل مع القادة العالميين وأصحاب الخبرة وجميع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي، مما يساعد على تعزيز فهم الممارسات البيئية العالمية ومبادئ الحوكمة الحالية والمستقبلية.
وشارك ممثلو مجموعة البنك الأهلي الكويتي، صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة، وفيصل العبدالمحسن مدير الاستدامة، في العديد من الجلسات التي عقدت على هامش المؤتمر، والتي تناولت التنمية المستدامة والاستثمار والتمويل الأخضر، والابتكار المناخي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأطر والضوابط التنظيمية للمبادرات البيئية، وتعزيز الاستدامة داخل المجتمعات وغيرها من المواضيع، مما أتاح الفرصة لتبادل الأفكار مع جميع أصحاب المصلحة والخبراء، وتطوير الممارسات البيئية والتمويل المستدام وعمليات الإشراف البيئي وغيرها. وبهذه المناسبة، أكد صقر آل بن علي أهمية مشاركة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في مؤتمر COP28، قائلا: كمؤسسة مالية مسؤولة ندرك أهمية المشاركة في مؤتمرات عالمية حول التغير المناخي والتنمية المستدامة، وتؤكد مشاركتنا في المؤتمر التزامنا بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتنا، ونحن نحرص على تحفيز التغيير الإيجابي في القطاع المالي والمصرفي، ونهدف الى توسيع نطاق حلولنا التمويلية للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل مستدام.
وأوضح آل بن علي، أن «الأهلي» يحرص على تعزيز جهوده في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يعكس التزامه الدائم بتحقيق الاستدامة على جميع المستويات، متابعا: أصدرنا تقريرنا الثالث للاستدامة الذي يقدم رؤية شاملة حول أداء البنك ومبادراته البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ولفت إلى إطلاق سلسلة من الورش التدريبية المصممة لتطوير مهارات موظفي البنك الأهلي الكويتي بما يتعلق بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتطوير قدرات فريق العمل لديه في اعتماد مبادئ الاستدامة بعملهم.
وكشف عن أنه في الوقت نفسه يعمل البنك الأهلي الكويتي على تطوير إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتي تهدف إلى توفير نهج شامل ودمج معايير الاستدامة في جميع عملياته.
واختتم آل بن علي: مازلنا في البنك الأهلي الكويتي ملتزمين بدعم مبادئ الحوكمة وتطوير نشاطنا على صعيد تقديم التمويل المستدام، فضلا عن تعزيز مكانتنا التنافسية والمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.

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