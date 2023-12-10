فاضل عبدالله رئيسا تنفيذيا لـ برقان - الكويت



الناصر: نجدد ثقتنا في قدرته على توجيه دفة التحول وتعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي عبدالله: أتطلع لمواصلة الإنجازات وتحقيق إستراتيجية التحول وخطط التغيير خلال المرحلة المقبلة



أعلن بنك برقان عن تولي فاضل عبدالله منصب الرئيس التنفيذي - الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الارتقاء بكفاءاته الوطنية وتعزيز مناصبه القيادية.

وانطلاقا من موقعه في البنك كأحد أقدم المديرين التنفيذيين ومن القيادات المتميزة فيه، سيواصل عبدالله دوره الحيوي في تنفيذ التوجه الاستراتيجي الجديد للبنك للسنوات المقبلة.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان، الشيخ عبدالله الناصر: يسرني أن أتقدم باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان، بالتهنئة من فاضل عبدالله لتوليه منصبه الجديد، مع تمنياتنا له بالمزيد من النجاح إلى جانب باقي أعضاء فريق البنك.

وقد صرح طوني ضاهر رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة قائلا: لقد أثبت فاضل عبدالله على مدى الشهور الماضية قدرته القيادية وتمتعه برؤية بعيدة المدى كأحد أبرز المديرين في البنك، حيث ساعد في وضع أسس خارطة طريق التحول التي نعمل على إنجازها.

واليوم، نجدد ثقتنا في قدرته على مواصلة توجيه دفة التحول والمضي قدما نحو تعزيز مكانة بنك برقان بين أكثر البنوك تقدما وتأثيرا في الكويت، والسعي إلى التطوير والتميز وترسيخ مكانتنا كأحد أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي.

من جهته، قال فاضل عبدالله: أعتز بالثقة التي منحني إياها البنك، وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات وتحقيق استراتيجية التحول وخطط التغيير خلال المرحلة المقبلة، مدعوما بكفاءة وقوة الإدارة العليا، على طريق تعزيز أعمال البنك الأساسية الحيوية في الكويت، بدءا بتنمية وتنويع محفظة الشركات مرورا بتوسيع حصتنا في سوق التجزئة، وليس انتهاء بتحقيق مراحل جديدة من التقدم والتميز على صعيد التجربة المصرفية التي نقدمها لكل شرائح العملاء.

وتأتي هذه الخطوة من بنك برقان كجزء من جهوده المستمرة لإنجاز التحول الاستراتيجي، حيث يواصل تركيزه في هذه المرحلة على الاستثمار المستدام في رأس المال البشري.

وقد شهدت استراتيجية البنك إعادة هيكلة تنظيمية شاملة في كل قطاعاته وإداراته خلال عام 2023، وشمل ذلك عددا من عمليات التعيين والترقية على مستوى المناصب القيادية، حيث كان للسيد فاضل عبدالله دور أساسي وحيوي في التخطيط وقيادة عملية التحول والتغيير.