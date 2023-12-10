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بوبيان ينظم المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية بالتعاون مع يوروموني

12/10/2023 11:03:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم بنك بوبيان بالتعاون مع المجموعة التعليمية في مؤسسة يوروموني المالية العالمية المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفيه من مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، والتي تناولت مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية إدارة المحافظ الاستثمارية والتي حاضر فيها الخبير العالمي بالمؤسسة بيرنارد دافي.واختتم المستوى الرابع من الأكاديمية بحضور كل من رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس، ونائب مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة سليمان الخالد، والمدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي ومدير إدارة التدريب والتطوير نبيل عز العرب.
وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: إن تنظيم المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد سعي بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه عبر توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات، والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية عبر الاستعانة بالخبراء العالميين المعتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة.
وأضاف: إن المستوى الرابع من أكاديمية إدارة الثروات الموجه لموظفينا من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة انضم إليه هذا العام 22 من كوادرنا البشرية المتميزة، وتناول العديد من النقاط التي تتعلق بالعملاء وأهمية فهم أهداف العميل الاستثمارية أولا، وما إذا كان الهدف الأساسي للعميل هو المحافظة على الثروات من التقلبات والحفاظ على قيمتها أو العمل على تنمية هذه الثروات وتعظيم أرباحها والعائد منها. من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة، عبدالله المجحم: تأتي استراتيجية بوبيان التدريبية لكوادره البشرية مواكبة للتطورات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال حول العالم، مما يتطلب من العاملين في البنوك بشكل عام ومجموعة الخدمات المصرفية الخاصة بشكل خاص تطوير خبراتهم والاطلاع على آخر المستجدات بما يخدم أهداف عملائهم.
وفي سياق متصل، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة مطلق الغملاس: بدأ التخطيط لأكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية منذ عام 2018، وانطلقت في عام 2019 حيث تم تنفيذ المستوى الأول والثاني والثالث منها على مدار السنوات السابقة، وجاء تنفيذ المستوى الرابع مؤخرا مما ساهم في تطوير مهارات موظفينا لتضاهي أفضل الخبرات العالمية، وستشهد المراحل القادمة مجموعة أخرى من البرامج التخصصية المتقدمة وورش العمل التي ينظمها البنك من خلال إدارة التدريب والتطوير كمستويات متقدمة من هذه الأكاديمية المتكاملة والتي تستهدف مديري علاقات العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات الاستثمارية لدى جميع الموظفين لتوفير خدمة مميزة وفريدة للعملاء.

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