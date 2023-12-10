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KIB يقدم نصائح لعملائه لتجنب مخاطر التصيد وعمليات الاحتيال الإلكتروني

12/10/2023 11:03:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) التزامه بدوره المجتمعي في نشر الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار حرصه على توعية العملاء بمخاطر عمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني التي من شأنها انتهاك خصوصيتهم وسرقة بياناتهم المالية والشخصية. وتأتي هذه المبادرة من منطلق دعم KIB المستمر لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك من خلال تقديم إرشادات ونصائح مصرفية لمساعدة العملاء وأفراد المجتمع في اتباع أفضل الممارسات التي تسهم في الحفاظ على سرية بياناتهم والحيلولة دون وقوعهم ضحايا لأي من عمليات التصيد أو الاحتيال أو انتحال الهوية.

وأكد محمد الصراف مساعد مدير وحدة مكافحة الاحتيال في البنك على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند فتح أي روابط أو مرفقات مرسلة بالبريد الإلكتروني أو في الرسائل النصية وبرامج التواصل الاجتماعي أو الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من جهات مجهولة أو جهات تنتحل صفة مؤسسات رسمية وغير رسمية، إلى جانب ضرورة الإبلاغ عبر إرسال نسخة من هذا البريد الإلكتروني إلى [email protected] ، مبينا أن البنك لا يمكن أن يطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو كلمة السر لمرة واحدة (OTP) أو كلمة المرور بأي شكل من الأشكال والحرص على موثوقية القنوات الالكترونية والتأكد من صحة عنوان الموقع (URL) عند تنفيذ أي عملية دفع الكترونية.
وشدد أيضا على ضرورة الإبلاغ الفوري بمجرد الشك في عملية اختراق، أو احتيال، أو ملاحظة نشاط مشبوه أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو البطاقات المصرفية والائتمانية، وذلك من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1866866، والحرص على تفعيل الإشعارات للاطلاع على تفاصيل كل عملية مصرفية، لاسيما عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية والرقمية.

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