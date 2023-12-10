لندن ترسل سفينتين مضادتين للألغام إلى البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن المملكة المتحدة ستزود الدفاع الأوكراني سفينتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان إن هاتين السفينتين "ستوفران لأوكرانيا قدرات حيوية ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر وفتح طرق تصدير مهمة".

وانخفضت الصادرات الأوكرانية في شكل كبير منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، بعد تحول البحر الأسود ساحة مواجهة رئيسية بين موسكو وكييف.

ويتزامن توريد لندن هاتين السفينتين مع إعلان شابس ونظيره النروجي بيورن أريلد غرام الاثنين عن تحالف في مجال القدرات البحرية.

وقال شابس في بيان إن هذا "جهد جديد من المملكة المتحدة والنروج وحلفائنا لتعزيز الوسائل البحرية لأوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف أن الهدف هو السماح لكييف "بالدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن في البحر الأسود".

وقد تقرر هذا التحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال التي تضم نحو خمسين دولة.

منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 5,3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومن المقرر أيضا أن يكشف شابس الاثنين عن عناصر جديدة للدعم العسكري الذي تقدمه لندن لكييف.