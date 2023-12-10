لندن ترسل سفينتين مضادتين للألغام إلى البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن المملكة المتحدة ستزود الدفاع الأوكراني سفينتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان إن هاتين السفينتين "ستوفران لأوكرانيا قدرات حيوية ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر وفتح طرق تصدير مهمة".
وانخفضت الصادرات الأوكرانية في شكل كبير منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، بعد تحول البحر الأسود ساحة مواجهة رئيسية بين موسكو وكييف.
ويتزامن توريد لندن هاتين السفينتين مع إعلان شابس ونظيره النروجي بيورن أريلد غرام الاثنين عن تحالف في مجال القدرات البحرية.
وقال شابس في بيان إن هذا "جهد جديد من المملكة المتحدة والنروج وحلفائنا لتعزيز الوسائل البحرية لأوكرانيا على المدى الطويل".
وأضاف أن الهدف هو السماح لكييف "بالدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن في البحر الأسود".
وقد تقرر هذا التحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال التي تضم نحو خمسين دولة.
منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 5,3 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ومن المقرر أيضا أن يكشف شابس الاثنين عن عناصر جديدة للدعم العسكري الذي تقدمه لندن لكييف.
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