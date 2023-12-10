مواجهات بطعم الكؤوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لو سئلت عن توقعاتي لمنافسات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة الذي يعرف لدى المتابعين بالدور السداسي، لما ترددت وقلت بصريح العبارة إنه ينبئ أن تأتي على صفيح ساخن ابتداء من جولته الأولى التي ستنطلق اليوم، وأستند في توقعي على بعض المواجهات التي شهدتها منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، والمواقف التي حفلت بها المسابقة المذكورة، والتي أتمنى على الأندية بدون استثناء أن تقطف الدرس والعبرة منها حتى لا تكتوي بنارها.
ومن ينظر بطبقية إلى الأندية الستة المتنافسة في دوري عيسى بن راشد، ويرى أن هناك أندية كبيرة وأخرى صغيرة، أو قوية مقابل أخرى ضعيفة، فعليه أن يعود من جديد إلى بعض المباريات في دوري عيسى بن راشد العام لعله يعيد النظر في قناعاته، فشخصيا أنظر إلى الفرق الستة بمنظار واحد، وأقولها بعربية فصيحة: احذروا فريق النبيه صالح الذي يريد في هذا الموسم أن يكون شيئا مذكورا، ولا أستبعد أن تواصل عناصر فؤاد عبدالواحد مدرب الفريق إزعاجها.
ونرى من زاويتنا الخاصة أن تخوض الفرق المواجهات على طريقة نظام الكؤوس، أن تضع الفرق كل ثقلها في المباراة التي تلعبها، وكأنها الوحيدة لا قبلها ولا بعدها، وأن يبعد اللاعبون عن تفكيرهم أن هناك دورا آخر ينتظرهم قابلا للتعويض، حتى لو كان هذا واقعا موجودا، بل عليهم أن يذهبوا في هذا الشأن عكس هذا التفكير.
ونتمنى على لجنة الحكام التي يرأسها راشد جابر أن تضع أيديها على النخبة من الحكام خلال متابعتهم للمسابقة المنتهية والذين نأمل منهم أن يأخذوا المباريات إلى ساحل الأمان بمعية تقنية «فيديو التحدي» التي كان الجميع ينتظرها بفارغ الصبر، والتي نتمنى هي الأخرى أن تكون نعمة على الحكام والفرق وليس نقمة عليهم.
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