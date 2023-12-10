Monday, 11 December 2023 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهات بطعم الكؤوس

12/10/2023 9:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

لو‭ ‬سئلت‭ ‬عن‭ ‬توقعاتي‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬لدى‭ ‬المتابعين‭ ‬بالدور‭ ‬السداسي،‭ ‬لما‭ ‬ترددت‭ ‬وقلت‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬إنه‭ ‬ينبئ‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم،‭ ‬وأستند‭ ‬في‭ ‬توقعي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والمواقف‭ ‬التي‭ ‬حفلت‭ ‬بها‭ ‬المسابقة‭ ‬المذكورة،‭ ‬والتي‭ ‬أتمنى‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬أن‭ ‬تقطف‭ ‬الدرس‭ ‬والعبرة‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكتوي‭ ‬بنارها‭.‬

ومن‭ ‬ينظر‭ ‬بطبقية‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬الستة‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة‭ ‬وأخرى‭ ‬صغيرة،‭ ‬أو‭ ‬قوية‭ ‬مقابل‭ ‬أخرى‭ ‬ضعيفة،‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬لعله‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قناعاته،‭ ‬فشخصيا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬بمنظار‭ ‬واحد،‭ ‬وأقولها‭ ‬بعربية‭ ‬فصيحة‭: ‬احذروا‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شيئا‭ ‬مذكورا،‭ ‬ولا‭ ‬أستبعد‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬عناصر‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إزعاجها‭.‬

ونرى‭ ‬من‭ ‬زاويتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬الفرق‭ ‬المواجهات‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬نظام‭ ‬الكؤوس،‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬الفرق‭ ‬كل‭ ‬ثقلها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تلعبها،‭ ‬وكأنها‭ ‬الوحيدة‭ ‬لا‭ ‬قبلها‭ ‬ولا‭ ‬بعدها،‭ ‬وأن‭ ‬يبعد‭ ‬اللاعبون‭ ‬عن‭ ‬تفكيرهم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دورا‭ ‬آخر‭ ‬ينتظرهم‭ ‬قابلا‭ ‬للتعويض،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬واقعا‭ ‬موجودا،‭ ‬بل‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يذهبوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬عكس‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭.‬

ونتمنى‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬أيديها‭ ‬على‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬خلال‭ ‬متابعتهم‭ ‬للمسابقة‭ ‬المنتهية‭ ‬والذين‭ ‬نأمل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يأخذوا‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬الأمان‭ ‬بمعية‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬ينتظرها‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬والتي‭ ‬نتمنى‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نعمة‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬والفرق‭ ‬وليس‭ ‬نقمة‭ ‬عليهم‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث