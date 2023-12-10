مواجهات بطعم الكؤوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لو‭ ‬سئلت‭ ‬عن‭ ‬توقعاتي‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬لدى‭ ‬المتابعين‭ ‬بالدور‭ ‬السداسي،‭ ‬لما‭ ‬ترددت‭ ‬وقلت‭ ‬بصريح‭ ‬العبارة‭ ‬إنه‭ ‬ينبئ‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اليوم،‭ ‬وأستند‭ ‬في‭ ‬توقعي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬والمواقف‭ ‬التي‭ ‬حفلت‭ ‬بها‭ ‬المسابقة‭ ‬المذكورة،‭ ‬والتي‭ ‬أتمنى‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬أن‭ ‬تقطف‭ ‬الدرس‭ ‬والعبرة‭ ‬منها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكتوي‭ ‬بنارها‭.‬

ومن‭ ‬ينظر‭ ‬بطبقية‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬الستة‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة‭ ‬وأخرى‭ ‬صغيرة،‭ ‬أو‭ ‬قوية‭ ‬مقابل‭ ‬أخرى‭ ‬ضعيفة،‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬لعله‭ ‬يعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قناعاته،‭ ‬فشخصيا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬بمنظار‭ ‬واحد،‭ ‬وأقولها‭ ‬بعربية‭ ‬فصيحة‭: ‬احذروا‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شيئا‭ ‬مذكورا،‭ ‬ولا‭ ‬أستبعد‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬عناصر‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إزعاجها‭.‬

ونرى‭ ‬من‭ ‬زاويتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬الفرق‭ ‬المواجهات‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬نظام‭ ‬الكؤوس،‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬الفرق‭ ‬كل‭ ‬ثقلها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تلعبها،‭ ‬وكأنها‭ ‬الوحيدة‭ ‬لا‭ ‬قبلها‭ ‬ولا‭ ‬بعدها،‭ ‬وأن‭ ‬يبعد‭ ‬اللاعبون‭ ‬عن‭ ‬تفكيرهم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دورا‭ ‬آخر‭ ‬ينتظرهم‭ ‬قابلا‭ ‬للتعويض،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬واقعا‭ ‬موجودا،‭ ‬بل‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يذهبوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬عكس‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭.‬

ونتمنى‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬أيديها‭ ‬على‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬خلال‭ ‬متابعتهم‭ ‬للمسابقة‭ ‬المنتهية‭ ‬والذين‭ ‬نأمل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يأخذوا‭ ‬المباريات‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬الأمان‭ ‬بمعية‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬ينتظرها‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬والتي‭ ‬نتمنى‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نعمة‭ ‬على‭ ‬الحكام‭ ‬والفرق‭ ‬وليس‭ ‬نقمة‭ ‬عليهم‭.‬