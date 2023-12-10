الديون تعود!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬هذه‭ ‬المعاناة‭ ‬تعيشها‭ ‬إدارات‭ ‬الاندية‭ ‬التي‭ ‬تتحرك‭ ‬يمينا‭ ‬وشمالا‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬لها‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية،‭ ‬أو‭ ‬الالتماس‭ ‬من‭ ‬ميسورين‭ ‬قريبين‭ ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬دعم؛‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ (‬يا‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬مال‭ ‬الله‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬فتح‭ ‬ماء‭ ‬الوجه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬البعض‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ (‬لطراره‭)‬،‭ ‬فيتمانع‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭.‬





} فالأندية‭ ‬تشتكي‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الدعم‭ ‬السنوي‭ ‬المقدم‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬مع‭ ‬استمراريته‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬قبل‭ ‬التقليص‭ ‬المتتابع،‭ ‬وكنا‭ ‬نامل‭ ‬ان‭ ‬يتأخر‭ ‬التقليص‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬للأندية‭ ‬ان‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬أرجلها‭ ‬ماديا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتسويق؛‭ ‬التي‭ ‬يخطط‭ ‬لها‭ ‬بدراسات‭ ‬علمية‭.‬





} وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لولا‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬المشار‭ ‬اليها،‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬الاستثنائي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ (‬شركة‭ ‬طموح‭) ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الأندية؛‭ ‬لأقفلت‭ ‬هذه‭ ‬ابوابها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الارقام‭ (‬المخيفة‭) ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ ‬التعاقدات،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬أحايين‭ ‬كثيرة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تأنّ‭ ‬من‭ ‬الاندية‭ ‬لإبرامها،‭ ‬فقيمة‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقات‭ ‬لا‭ ‬تسوى‭ ‬الاستدانة‭!‬





} هذا‭ ‬الواقع‭ ‬تعيشه‭ ‬الأندية،‭ ‬وهو‭ ‬حديث‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭ ‬ويتحسرون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتحصل‭ ‬عليه‭ ‬أندية‭ ‬الجوار‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬بنجاح‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬الاحتراف‭ ‬الحقيقي،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬ان‭ ‬نسمع‭ ‬بأن‭ ‬اندية‭ ‬لها‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة‭ ‬تنعش‭ ‬ميزانيتها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ (‬طموح‭)‬؛‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬تنويعه‭.‬





} والسؤال‭ ‬كيف‭ ‬لأندية‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تساعدها‭ ‬استثماراتها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الوقوع‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الديون‭ ‬تستجدي‭ ‬المستثمرين‭ ‬لتقديم‭ ‬الأقساط‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها،‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬أمورها‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬واستحقاقات‭ ‬اخرى‭ ‬تتراكم‭ ‬عليها‭ ‬شهريا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأثر‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬تبعا‭ ‬للتأثير‭ ‬النفسي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتراكم‭ ‬مستحقاتهم‭!‬





} اعتقد‭ ‬اننا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الاتحادات‭ ‬والمشاركات‭ ‬والاستضافات؛‭ ‬التي‭ ‬تترك‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المخصص‭ ‬للأندية؛‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الالزام‭ ‬للشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬وغيرها،‭ ‬ممن‭ ‬تحقق‭ ‬فوائد‭ ‬سنوية‭ ‬ضخمة؛‭ ‬ان‭ ‬تخصص‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفوائد‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضة،‭ ‬باعتباره‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬شراكتها‭ ‬المجتمعية‭.‬