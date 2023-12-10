Monday, 11 December 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تستهدف ((قتل التاريخ)) كذلك..!!

12/10/2023 8:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقول‭ ‬تيودور‭ ‬هرتزل،‭ ‬مؤسس‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬حصلنا‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬القدس،‭ ‬وكنت‭ ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬حيا‭ ‬وقادرا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬شيء،‭ ‬فسوف‭ ‬أزيل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ليس‭ ‬مقدّسا‭ ‬لدى‭ ‬اليهود‭ ‬فيها،‭ ‬وسوف‭ ‬أدمر‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬عليها‭ ‬القرون‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬والصهاينة‭ ‬يواصلون‭ ‬إزالة‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بحقيقة‭ ‬التاريخ‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويسعون‭ ‬إلى‭ ‬التزوير‭ ‬وطمس‭ ‬الحقائق،‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬والوسائل،‭ ‬حتى‭ ‬بالهدم‭ ‬ومسح‭ ‬ومحو‭ ‬التاريخ‭ ‬الأصيل‭.‬

وبالأمس‭ ‬قامت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باستهداف‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ضمن‭ ‬103‭ ‬مساجد‭ ‬وثلاث‭ ‬كنائس،‭ ‬وقد‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة،‭ ‬مقالا‭ ‬رائعا‭ ‬حول‭ ‬الحادثة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ((‬سوف‭ ‬يكتب‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كان‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدفته‭ ‬وهي‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬وماذا‭ ‬أيضًا‭ ‬تستهدف؟‭.. ‬فالمسجد‭ ‬العُمري‭ ‬يظل‭ ‬يمثل‭ ‬رمزية‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬الغزاويين،‭ ‬لأنه‭ ‬المسجد‭ ‬الأكبر‭ ‬والأقدم‭ ‬في‭ ‬مُدن‭ ‬القطاع‭ ‬كلها،‭ ‬ولأنه‭ ‬ارتبط‭ ‬عبر‭ ‬تاريخه‭ ‬بالخليفة‭ ‬الراشد‭ ‬الثاني‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه،‭ ‬ولأنه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬دار‭ ‬للعبادة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قطعة‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬فلسطين‭.. ‬قطعة‭ ‬حية‭ ‬يتوارثها‭ ‬الأبناء،‭ ‬عن‭ ‬الآباء،‭ ‬عن‭ ‬الأجداد،‭ ‬ويجد‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬جيل‭ ‬شيئًا‭ ‬يخصه‭ ‬ويتصل‭ ‬بوجدانه‭.‬

وعندما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬للأخبار‭ ‬نبأ‭ ‬استهدافه،‭ ‬فإنها‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭ ‬وهي‭ ‬تلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسجد‭ ‬ليس‭ ‬كأي‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬قيمته‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬كل‭ ‬غزاوي‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬دار‭ ‬عبادة‭ ‬أخرى‭ ‬سواه،‭ ‬وأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬وهو‭ ‬يستهدفه‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬تاريخ‭ ‬فلسطين،‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يستهدف‭ ‬مجرد‭ ‬مبنى‭ ‬بجدرانه،‭ ‬ونقوشه،‭ ‬وقبابه،‭ ‬ومآذنه‭.‬

إن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يتخيلون‭ ‬أن‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬الميعاد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬توافدوا‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬وعد‭ ‬بلفور‮»‬‭ ‬1917،‭ ‬ومنذ‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬تيودور‭ ‬هرتزل‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬بازل‮»‬‭ ‬السويسرية‭ ‬1897‭.‬

جاء‭ ‬اليهود‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬الوعد،‭ ‬وفي‭ ‬خيالهم‭ ‬أوهام‭ ‬الميعاد‭ ‬تداعب‭ ‬سرابًا‭ ‬في‭ ‬داخلهم،‭ ‬وقد‭ ‬خلطوا‭ ‬الدين‭ ‬بالسياسة‭ ‬يوم‭ ‬جاءوا‭ ‬ولا‭ ‬يزالون،‭ ‬ولكن‭ ‬دوافع‭ ‬الدين‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬المجيء،‭ ‬ربما‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬السياسة‭ ‬نفسها،‭ ‬لأن‭ ‬السياسة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وطن‭ ‬بديل‭ ‬لهم،‭ ‬فالدين‭ ‬كان‭ ‬يصور‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬أرضهم‭ ‬لأسباب‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ديانتهم‭ ‬القديمة‭ ‬يوم‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬موسى‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭.‬

وأعمال‭ ‬الحفر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوقفون‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬ظل‭ ‬من‭ ‬ظلال‭ ‬الميعاد‭ ‬الذي‭ ‬عاشوا‭ ‬ويعيشون‭ ‬عليه‭.. ‬إنهم‭ ‬يطاردونه‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وفي‭ ‬كامل‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أنفسهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬أرضهم،‭ ‬وأنها‭ ‬أرض‭ ‬لها‭ ‬صاحب‭ ‬حقيقي،‭ ‬وأن‭ ‬صاحبها‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬عكا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال،‭ ‬إلى‭ ‬النقب‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الجنوب‭.‬

ولهذا‭.. ‬يؤرقهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لصاحب‭ ‬الأرض‭ ‬تاريخ‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬ويقض‭ ‬مضجعهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬شواهد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬ويؤلمهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشواهد‭ ‬ذات‭ ‬تاريخ‭ ‬ممتد‭ ‬مثل‭ ‬المسجد‭ ‬العمري،‭ ‬أو‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬أو‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬أو‭ ‬كنيسة‭ ‬البشارة‭ ‬في‭ ‬الناصرة،‭ ‬حيث‭ ‬وُلد‭ ‬المسيح‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬وعاش‭.. ‬يؤرقهم‭ ‬هذا،‭ ‬ويؤلمهم،‭ ‬ويقض‭ ‬مضجعهم،‭ ‬ولكنها‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تنطق‭ ‬بها‭ ‬شواهد‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري،‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬استهدفوه‭ ‬مئة‭ ‬مرة‭. ‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث