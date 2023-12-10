إسرائيل تستهدف ((قتل التاريخ)) كذلك..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬والصهاينة‭ ‬يواصلون‭ ‬إزالة‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بحقيقة‭ ‬التاريخ‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويسعون‭ ‬إلى‭ ‬التزوير‭ ‬وطمس‭ ‬الحقائق،‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬والوسائل،‭ ‬حتى‭ ‬بالهدم‭ ‬ومسح‭ ‬ومحو‭ ‬التاريخ‭ ‬الأصيل‭.‬

وبالأمس‭ ‬قامت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬باستهداف‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ضمن‭ ‬103‭ ‬مساجد‭ ‬وثلاث‭ ‬كنائس،‭ ‬وقد‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة،‭ ‬مقالا‭ ‬رائعا‭ ‬حول‭ ‬الحادثة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ((‬سوف‭ ‬يكتب‭ ‬التاريخ‭ ‬أن‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كان‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدفته‭ ‬وهي‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬وماذا‭ ‬أيضًا‭ ‬تستهدف؟‭.. ‬فالمسجد‭ ‬العُمري‭ ‬يظل‭ ‬يمثل‭ ‬رمزية‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬الغزاويين،‭ ‬لأنه‭ ‬المسجد‭ ‬الأكبر‭ ‬والأقدم‭ ‬في‭ ‬مُدن‭ ‬القطاع‭ ‬كلها،‭ ‬ولأنه‭ ‬ارتبط‭ ‬عبر‭ ‬تاريخه‭ ‬بالخليفة‭ ‬الراشد‭ ‬الثاني‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه،‭ ‬ولأنه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬دار‭ ‬للعبادة،‭ ‬ولكنه‭ ‬قطعة‭ ‬حية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬فلسطين‭.. ‬قطعة‭ ‬حية‭ ‬يتوارثها‭ ‬الأبناء،‭ ‬عن‭ ‬الآباء،‭ ‬عن‭ ‬الأجداد،‭ ‬ويجد‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬جيل‭ ‬شيئًا‭ ‬يخصه‭ ‬ويتصل‭ ‬بوجدانه‭.‬

وعندما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬للأخبار‭ ‬نبأ‭ ‬استهدافه،‭ ‬فإنها‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭ ‬وهي‭ ‬تلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسجد‭ ‬ليس‭ ‬كأي‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬قيمته‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬كل‭ ‬غزاوي‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬دار‭ ‬عبادة‭ ‬أخرى‭ ‬سواه،‭ ‬وأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬وهو‭ ‬يستهدفه‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬تاريخ‭ ‬فلسطين،‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يستهدف‭ ‬مجرد‭ ‬مبنى‭ ‬بجدرانه،‭ ‬ونقوشه،‭ ‬وقبابه،‭ ‬ومآذنه‭.‬

إن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يتخيلون‭ ‬أن‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬الميعاد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬توافدوا‭ ‬إليها‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬وعد‭ ‬بلفور‮»‬‭ ‬1917،‭ ‬ومنذ‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬تيودور‭ ‬هرتزل‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬بازل‮»‬‭ ‬السويسرية‭ ‬1897‭.‬

جاء‭ ‬اليهود‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬الوعد،‭ ‬وفي‭ ‬خيالهم‭ ‬أوهام‭ ‬الميعاد‭ ‬تداعب‭ ‬سرابًا‭ ‬في‭ ‬داخلهم،‭ ‬وقد‭ ‬خلطوا‭ ‬الدين‭ ‬بالسياسة‭ ‬يوم‭ ‬جاءوا‭ ‬ولا‭ ‬يزالون،‭ ‬ولكن‭ ‬دوافع‭ ‬الدين‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬المجيء،‭ ‬ربما‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬السياسة‭ ‬نفسها،‭ ‬لأن‭ ‬السياسة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬وطن‭ ‬بديل‭ ‬لهم،‭ ‬فالدين‭ ‬كان‭ ‬يصور‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬أرضهم‭ ‬لأسباب‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ديانتهم‭ ‬القديمة‭ ‬يوم‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬موسى‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭.‬

وأعمال‭ ‬الحفر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوقفون‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬ظل‭ ‬من‭ ‬ظلال‭ ‬الميعاد‭ ‬الذي‭ ‬عاشوا‭ ‬ويعيشون‭ ‬عليه‭.. ‬إنهم‭ ‬يطاردونه‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وفي‭ ‬كامل‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬العموم،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أنفسهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬أرضهم،‭ ‬وأنها‭ ‬أرض‭ ‬لها‭ ‬صاحب‭ ‬حقيقي،‭ ‬وأن‭ ‬صاحبها‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬عكا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال،‭ ‬إلى‭ ‬النقب‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الجنوب‭.‬

ولهذا‭.. ‬يؤرقهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لصاحب‭ ‬الأرض‭ ‬تاريخ‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬ويقض‭ ‬مضجعهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬شواهد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬ويؤلمهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشواهد‭ ‬ذات‭ ‬تاريخ‭ ‬ممتد‭ ‬مثل‭ ‬المسجد‭ ‬العمري،‭ ‬أو‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬أو‭ ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬أو‭ ‬كنيسة‭ ‬البشارة‭ ‬في‭ ‬الناصرة،‭ ‬حيث‭ ‬وُلد‭ ‬المسيح‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬وعاش‭.. ‬يؤرقهم‭ ‬هذا،‭ ‬ويؤلمهم،‭ ‬ويقض‭ ‬مضجعهم،‭ ‬ولكنها‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تنطق‭ ‬بها‭ ‬شواهد‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬المسجد‭ ‬العُمري،‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬استهدفوه‭ ‬مئة‭ ‬مرة‭. ‬