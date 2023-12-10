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القطط ((النووية)) تثير الفزع في منطقة بريطانية

12/10/2023 8:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬محتجون‭ ‬إن‭ ‬سكانا‭ ‬يعيشون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منشأة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تعرضوا‭ ‬لغزو‭ ‬من‭ ‬قطط‭ ‬أكدوا‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬مخاطر‭ ‬نووية،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬قللت‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬مزارعين‭ ‬يسكنون‭ ‬بالقرب‭ ‬مما‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ«أخطر‭ ‬موقع‭ ‬نووي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬نارنيا‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬تعرضوا‭ ‬لغزو‭ ‬من‭ ‬أسراب‭ ‬من‭ ‬القطط‭ ‬المشعة‭. ‬وتقع‭ ‬المنشأة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ساحل‭ ‬كمبريا‭ ‬غربي‭ ‬بريطانيا،‭ ‬علما‭ ‬بأنها‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬وقال‭ ‬الناشطون‭ ‬المعارضون‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬إن‭ ‬القطط‭ ‬الضالة‭ ‬التي‭ ‬تتجول‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬سيلافيلد‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الجوار،‭ ‬لأنها‭ ‬حرفيا‭ ‬‮«‬تتبرز‭ ‬البلوتونيوم‮»‬‭ ‬المشع‭. ‬ونمت‭ ‬‮«‬مستعمرة‭ ‬القطط‭ ‬المتوحشة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬النووي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬العاملون‭ ‬هناك‭ ‬الطعام‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬المأوى‭ ‬أيضا‭ ‬تحت‭ ‬أنابيب‭ ‬البخار‭ ‬الحار‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬لعقود‭. ‬وانتقد‭ ‬ناشطون‭ ‬بشدة‭ ‬مدير‭ ‬المنشأة،‭ ‬كونه‭ ‬يعرض‭ ‬قرية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سكيل‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أميال‭ ‬للخطر‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬الحيوانات‭ ‬الضالة،‭ ‬التي‭ ‬وصفوها‭ ‬بـ‮«‬القطط‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬السكان‭. ‬ورفضت‭ ‬قيادات‭ ‬المنشأة‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭. ‬لكن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬تثبت‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬تهديد‭ ‬11‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬المنشأة‭ ‬النووية‭ ‬بعقوبات‭ ‬تأديبية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أطعموا‭ ‬القطط،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يشجعها‭ ‬على‭ ‬التجمع‭ ‬حول‭ ‬المنشأة‭.‬

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