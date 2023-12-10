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الحائزة نوبل للسلام تقول إن الشعب الإيراني سينتصر على الاستبداد

12/10/2023 8:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعثت‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬وقرأها‭ ‬ابنها‭ ‬وابنتها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬سيتغلب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬على‭ ‬الاستبداد‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬حكومة‭ ‬ذكرت‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬الشرعية‭ ‬والدعم‭ ‬الشعبي‭. ‬ومنحت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬النرويجية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬محمدي‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لنضالها‭ ‬السلمي‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬اضطهاد‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬وتشجيعها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬انتقادا‭ ‬لزعماء‭ ‬طهران‭ ‬الدينيين‭. ‬وتسلم‭ ‬ابنها‭ ‬وابنتها‭ ‬التوأمان‭ ‬كيانا‭ ‬وعلي‭ ‬رحماني‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬الجائزة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وشهادة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بقاعة‭ ‬مدينة‭ ‬أوسلو‭ ‬حضره‭ ‬عدة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭. ‬وتشمل‭ ‬الجائزة‭ ‬شيكا‭ ‬بقيمة‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ (‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬التي‭ ‬أرسلتها‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬إيفين‭ ‬الإيراني‭ ‬السيئ‭ ‬السمعة،‭ ‬قالت‭ ‬محمدي‭ ‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬المقاومة‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬العنف‭ ‬هما‭ ‬أفضل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تليت‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬سيتغلب‭ ‬بالمثابرة‭ ‬على‭ ‬القمع‭ ‬والاستبداد‭. ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬شك،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكد‮»‬‭. ‬وتقضي‭ ‬محمدي‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬عدة‭ ‬أحكام‭ ‬بتهم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نشر‭ ‬دعاية‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعد‭ ‬اعتقالها‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭. ‬وقالت‭ ‬محمدي‭ ‬‮«‬أكتب‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬جدران‭ ‬السجن‭ ‬العالية‭ ‬والباردة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬حياتها‭ ‬وحياة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بمثابة‭ ‬صراع‭ ‬مستمر‭ ‬‮«‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬

وشهدت‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬تمثيل‭ ‬محمدي‭ ‬رمزيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬صورتها‭ ‬وكرسي‭ ‬فارغ،‭ ‬مما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الفائزين‭ ‬الذين‭ ‬مُنعوا‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬1901‭. ‬

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