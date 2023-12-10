Monday, 11 December 2023 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تسعى إلى إدخال 3 لغات جديدة في الاتحاد الأوروبي

12/10/2023 8:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬إن‭ ‬إسبانيا‭ ‬ستتكلف‭ ‬نحو‭ ‬132‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويًا،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬اللغات‭: ‬الكاتالونية،‭ ‬والباسكية،‭ ‬والجاليكية،‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬موندو‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬التقدير‭ ‬الأولي‭ ‬لـ«النظام‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للغة‭ ‬المضافة‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬44‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويًا‭ ‬لكل‭ ‬لغة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬نحو‭ ‬132‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬لثلاث‭ ‬لغات‭. ‬وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافة‭ ‬لغة‭ ‬رسمية‭ ‬تعتمد‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬موظفين‭ ‬للترجمة‭ ‬التحريرية‭ ‬والفورية،‭ ‬والمراجعة‭ ‬القانونية‭ ‬والمنشورات‭ ‬لمؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هيئات‭ ‬ووكالات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اللامركزية‭ ‬الملزمة‭ ‬قانونًا‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلبات‭.‬وتابعت‭: ‬‮«‬إسبانيا‭ ‬تعتزم‭ ‬إعادة‭ ‬طرح‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬العامة،‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬حيث‭ ‬يمثلها‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬خوسيه‭ ‬ألباريس،‭ ‬الذي‭ ‬يتولَّى‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬قضية‭ ‬اللغات‭ ‬الرسمية‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المناقشة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬فنية‭ ‬وقانونية‭ ‬حول‭ ‬التكلفة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والتفاصيل‭ ‬القانونية،‭ ‬والعواقب‭ ‬المحتملة‭. ‬ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬انزعجت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإصرار‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬المحاولة‭ ‬الثانية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لديه‭ ‬أولويات‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بكثير‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث