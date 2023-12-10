إسبانيا تسعى إلى إدخال 3 لغات جديدة في الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬المناقشة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬فنية‭ ‬وقانونية‭ ‬حول‭ ‬التكلفة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والتفاصيل‭ ‬القانونية،‭ ‬والعواقب‭ ‬المحتملة‭. ‬ولفت‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬انزعجت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإصرار‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬المحاولة‭ ‬الثانية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لديه‭ ‬أولويات‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بكثير‭.‬