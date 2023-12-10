مجموعة الهلال للرعاية الصحية تنظم مع لولو ماركت احتفالية لصنع كعكة الأمهات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونظمت‭ ‬عيادة‭ ‬الأم‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬للأمهات‭ ‬الحوامل‭ ‬لجعل‭ ‬رحلتهن‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭. ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬امرأة‭ ‬حاملا،‭ ‬حقق‭ ‬حفل‭ ‬مزج‭ ‬مكونات‭ ‬صناعة‭ ‬الكعكة‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭. ‬وبدأ‭ ‬تسجيل‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬وتلاه‭ ‬جلسة‭ ‬أسئلة‭ ‬وأجوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭. ‬وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬كشكًا‭ ‬للصور‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬جميع‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬مع‭ ‬عائلتهن‭. ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬الدكتور‭ ‬شارات‭ ‬شاندران‭ (‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الهلال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬آصف‭ ‬محمد‭ (‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الهلال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭)‬،‭ ‬وسي‭ ‬آي‭ ‬سهل‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ (‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الهلال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والسيد‭ ‬فرانكو‭ ‬فرانسيس‭ (‬مدير‭ ‬فرع‭ ‬المحرق‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬شبين‭ (‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭). ‬ورحب‭ ‬السيد‭ ‬فرانكو‭ ‬فرانسيس‭ ‬بالحضور‭ ‬وشكر‭ ‬الأمهات‭ ‬الحوامل‭ ‬وأسرهن‭ ‬على‭ ‬مشاركتهن‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬شاندران‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬الفخر‭ ‬والسعادة‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬أمًا‭ ‬يصنعن‭ ‬الكعكة‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬كبيرة‭ ‬لشراكته‭ ‬مع‭ ‬اللولو،‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬الهلال‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬وقال‭ ‬السيد‭ ‬آصف‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬مبادرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬صنع‭ ‬الكعكة،‭ ‬الذين‭ ‬يعتنون‭ ‬أيضًا‭ ‬الأمهات‭ ‬الحوامل‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬السحب‭ ‬العشوائي،‭ ‬وفازت‭ ‬امرأتان‭ ‬بقسائم‭ ‬ولادة‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬الهلال،‭ ‬وحصلت‭ ‬20‭ ‬امرأة‭ ‬حاملا‭ ‬على‭ ‬قسائم‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للولادة‭ ‬في‭ ‬الهلال‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬استشارة‭ ‬مجانية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال،‭ ‬واستشارات‭ ‬مجانية‭ ‬للأطفال،‭ ‬وسلة‭ ‬هدايا‭ ‬للأمهات‭ ‬والأطفال‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭.‬