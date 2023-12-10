مجموعة الهلال للرعاية الصحية تنظم مع لولو ماركت احتفالية لصنع كعكة الأمهات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت مجموعة الهلال للرعاية الصحية، بالتعاون مع مجموعة اللولو، أكبر احتفالية لصنع كعكة الأم في البحرين في الثامن من ديسمبر في لولو هايبر ماركت.
ونظمت عيادة الأم والطفل في الهلال هذه الفعالية للأمهات الحوامل لجعل رحلتهن أكثر متعة. وبمشاركة أكثر من 150 امرأة حاملا، حقق حفل مزج مكونات صناعة الكعكة نجاحاً كبيراً. وبدأ تسجيل الفعالية في الساعة الخامسة مساءً، وتلاه جلسة أسئلة وأجوبة من قبل النساء الحوامل مباشرة إلى فريق الخبراء من أطباء أمراض النساء. وتضمنت الفعالية كشكًا للصور حيث حصلت جميع المشاركات على صور مع عائلتهن. حضر الحفل الدكتور شارات شاندران (الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال للرعاية الصحية)، والسيد آصف محمد (نائب رئيس مجموعة الهلال للرعاية الصحية)، وسي آي سهل جمال الدين (المدير المالي لمجموعة الهلال للرعاية الصحية، والسيد فرانكو فرانسيس (مدير فرع المحرق)، والسيد شبين (المدير العام لولو هايبر ماركت). ورحب السيد فرانكو فرانسيس بالحضور وشكر الأمهات الحوامل وأسرهن على مشاركتهن. وقال الدكتور شاندران: «إنه لمن دواعي الفخر والسعادة أن نرى أكثر من 150 أمًا يصنعن الكعكة الضخمة في ديسمبر لإحياء ذكرى تاريخية في البحرين». وأضاف أيضًا أنه يشعر بسعادة كبيرة لشراكته مع اللولو، الذي يرتبط به الهلال منذ أكثر من سبع سنوات. وقال السيد آصف محمد: «إنها مبادرة رائعة من أطباء أمراض النساء في الهلال للمشاركة في حفل صنع الكعكة، الذين يعتنون أيضًا الأمهات الحوامل طوال فترة الحمل». وفي نهاية الحفل تم السحب العشوائي، وفازت امرأتان بقسائم ولادة مجانية في الهلال، وحصلت 20 امرأة حاملا على قسائم نقدية بقيمة 50 دينارا بحرينيا للولادة في الهلال. كما حصلت المشاركات على استشارة مجانية مدة ثلاثة أشهر في مستشفى الهلال، واستشارات مجانية للأطفال، وسلة هدايا للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
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