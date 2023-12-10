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حسين حبيب يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز من الجامعة الأهلية

12/10/2023 8:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصل‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬بتقدير‭ ‬امتياز‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬ادارة‭ ‬الاعمال‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وعائلة‭ ‬الخريج‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬مهيب‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بمركز‭ ‬الخليج‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬ذلك‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

والسيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودرجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬والإدارة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬دبلوم‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭. ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬مدير‭ ‬البروتوكول‭ ‬الدولي‭ ‬من The Protocol School of Washington .

وهو‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬سابقًا،‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬سابقًا،‭ ‬ومنسق‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬سابقًا،‭ ‬ولديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬واللقاءات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬العشرين‭ ‬عامًا‭.‬

يمتلك‭ ‬رصيدًا‭ ‬غنيًا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬إذ‭ ‬ترأس‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬كالمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬السنوي‮
 B Training وفعالياته‭ ‬المصاحبة‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬وترأس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمهرجان‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬الصحي‭ ‬السنوي‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وترأس‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بمنتدى‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬البيئي‭ ‬السنوي،‭ ‬وترأس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬مدير‭ ‬سابق‭ ‬للجنة‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتتابع‭.‬

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