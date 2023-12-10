حسين حبيب يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز من الجامعة الأهلية

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- Akhbar Al Khaleej) حصل السيد حسين محمد حبيب على شهادة الماجستير بتقدير امتياز في تخصص ادارة الاعمال من الجامعة الأهلية بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وكبار مسؤولي التعليم العالي ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين وعدد من اعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وعائلة الخريج وذلك في حفل مهيب في فندق الخليج بمركز الخليج للمؤتمرات ذلك مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.
والسيد حسين محمد حبيب حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في التسويق والإدارة من الجامعة الأهلية، وحاصل على درجة دبلوم الوطنية العليا في إدارة الأعمال من معهد البحرين للتدريب. حاصل على شهادة مدير البروتوكول الدولي من The Protocol School of Washington .
وهو يشغل منصب مدير إدارة العلاقات المهنية في الجامعة الأهلية، مدير العلاقات العامة والتسويق في مستشفى البحرين الدولي سابقًا، مدير العلاقات العامة والتسويق في مجموعة المؤيد للمقاولات سابقًا، ومنسق التوعية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سابقًا، ولديه من الخبرة في مجال العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات واللقاءات بشكل عام ما يربو على العشرين عامًا.
يمتلك رصيدًا غنيًا في خدمة المجتمع، إذ ترأس وأشرف على الكثير من المبادرات والفعاليات الوطنية كالمبادرة الوطنية لمعرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل السنوي
B Training وفعالياته المصاحبة منذ 2012، وترأس اللجنة المنظمة لمهرجان نادي باربار الصحي السنوي لثلاث سنوات، وترأس لجنة الإعلام والعلاقات العامة بمنتدى نادي باربار البيئي السنوي، وترأس لجنة العلاقات العامة والإعلام للجولة العالمية لبطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة بالاتحاد البحريني لكرة الطاولة، مدير سابق للجنة فريق نادي باربار لسباق البحرين للتتابع.
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