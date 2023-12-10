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15 سنة لآسيوي يتاجر في المخدرات والصدفة قادت إلى القبض عليه

12/10/2023 8:13:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬آسيويين‭ ‬للاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وغرمتهما‭ ‬المحكمة‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬غرمت‭ ‬أحدهما‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لقيامه‭ ‬بفعل‭ ‬مخل‭ ‬بالحياء‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬يقضي‭ ‬حاجته‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شجرة،‭ ‬حيث‭ ‬رصده‭ ‬شرطي‭ ‬كان‭ ‬بنافذة‭ ‬منزله،‭ ‬وبمتابعته‭ ‬له‭ ‬كون‭ ‬المتهم‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬رصده‭ ‬الشرطي‭ ‬يضع‭ ‬شيئا‭ ‬تحت‭ ‬حجر‭ ‬ويلتقط‭ ‬صورا‭ ‬للمكان،‭ ‬فتوجه‭ ‬إليه‭ ‬الشرطي‭ ‬وسأله‭ ‬عما‭ ‬يفعله‭ ‬فارتبك‭ ‬المتهم‭ ‬وحاول‭ ‬الهرب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشرطي‭ ‬استطاع‭ ‬أخذ‭ ‬رقم‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬استقلها‭ ‬المتهم‭.‬

وعلى‭ ‬أثر‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬تم‭ ‬ابلاغ‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬بمكان‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أخفاها،‭ ‬وبعرض‭ ‬صورة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الشرطي‭ ‬تعرف‭ ‬عليه‭ ‬وتوالت‭ ‬التحريات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬وبياناته‭ ‬وعنوانه‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬اذن‭ ‬لضبطه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬وتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬لديه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المضبوطات‭ ‬بمنزل‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تتعلق‭ ‬ببيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬الأول‭ ‬استورد‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فعل‭ ‬فعلا‭ ‬مخلا‭ ‬بالحياء‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أنه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬مادة‭ ‬الماريجوانا‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬كما‭ ‬حازا‭ ‬وأحرزا‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭.‬

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