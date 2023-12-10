15 سنة لآسيوي يتاجر في المخدرات والصدفة قادت إلى القبض عليه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم بالسجن 15 سنة على آسيويين للاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وغرمتهما المحكمة 5 آلاف دينار، كما غرمت أحدهما 100 دينار لقيامه بفعل مخل بالحياء في الطريق العام.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان المتهم الأول يقضي حاجته في الطريق بالقرب من شجرة، حيث رصده شرطي كان بنافذة منزله، وبمتابعته له كون المتهم بحالة غير طبيعية رصده الشرطي يضع شيئا تحت حجر ويلتقط صورا للمكان، فتوجه إليه الشرطي وسأله عما يفعله فارتبك المتهم وحاول الهرب، إلا أن الشرطي استطاع أخذ رقم السيارة التي استقلها المتهم.
وعلى أثر الاشتباه في المكان تم ابلاغ إدارة مكافحة المخدرات وتم العثور على قطعة من مخدر الماريجوانا بمكان المتهم كان قد أخفاها، وبعرض صورة المتهم الأول على الشرطي تعرف عليه وتوالت التحريات التي توصلت إلى المتهم وبياناته وعنوانه فتم استصدار اذن لضبطه وتفتيشه وتم إلقاء القبض عليه كما تم ضبط المتهم الثاني لديه الذي كان في حالة غير طبيعية، كما تم العثور على كمية كبيرة من المضبوطات بمنزل المتهم الأول تتعلق ببيع المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهما في عام 2023، الأول استورد بقصد الاتجار الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنه فعل فعلا مخلا بالحياء في الطريق العام، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في بيع مادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
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