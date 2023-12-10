بسبب ادعاء لم تثبته.. رفض تطليق زوجة وإلزامها الرجوع إلى منزل الزوجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المحاميان‭ ‬سند‭ ‬بوجيري‭ ‬ومحمود‭ ‬العرادي‭ ‬وكيلا‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬موكلهما‭ ‬زوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬شرعي‭ ‬وطالبها‭ ‬بالرجوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تقصيره‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭ ‬وتوفيره‭ ‬لسكن‭ ‬مهيئ‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أقامت‭ ‬فيه‭ ‬الزوجة‭ ‬دعوى‭ ‬متقابلة‭ ‬طلبت‭ ‬بتطليقها‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭ ‬للضرر‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضها‭ ‬للضرب‭ ‬وسوء‭ ‬معاملة‭ ‬زوجها‭. ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬الزوجين‭ ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬شهود‭ ‬الزوجة‭ ‬الذين‭ ‬أفادوا‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أخبرتهم‭ ‬أنه‭ ‬ضربها‭ ‬ولم‭ ‬يشاهدوا‭ ‬حادثة‭ ‬الضرب‭ ‬ولم‭ ‬يقر‭ ‬المدعي‭ ‬لهم‭ ‬بذلك،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬أحد‭ ‬تعاطيه‭ ‬للممنوعات‭ ‬أو‭ ‬يشاهده‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬كما‭ ‬ادعت‭ ‬المدعية‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬شهادتهم‭ ‬ضعيفة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬وتلتفت‭ ‬عنها‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬مسكن‭ ‬المدعي‭ ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬سبباً‭ ‬يرتقي‭ ‬لقناعة‭ ‬المحكمة‭ ‬يجيز‭ ‬لها‭ ‬النشوز‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تستجيب‭ ‬لطلب‭ ‬المدعي‭ ‬وتأمر‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬مسكنه‭ ‬وإلا‭ ‬عدتها‭ ‬المحكمة‭ ‬ناشزاً‭ ‬وتسقط‭ ‬حقوقها‭ ‬الشرعية،‭ ‬وهو‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬قضت‭ ‬به‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬وأقرته‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الشرعية‭.‬