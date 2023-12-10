محتال جمع أكثر من مليون دينار بوهم الاستثمار يطعن على السجن 3 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كانت‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬ضد‭ ‬المتهم،‭ ‬والذين‭ ‬أفادوا‭ ‬جميعا‭ ‬أنهم‭ ‬سلموا‭ ‬المتهم‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬بعدما‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬‮«‬الفوركس‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الوعد‭ ‬بتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وبالفعل‭ ‬حصل‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬عندما‭ ‬طالبوا‭ ‬بإعادة‭ ‬رؤوس‭ ‬أموالهم‭ ‬إليهم‭ ‬بعدما‭ ‬انقطعت‭ ‬عنهم‭ ‬تلك‭ ‬الأرباح‭ ‬بدأ‭ ‬المتهم‭ ‬بالمماطلة‭.‬

وبالتحري‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ترخيصا‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال،‭ ‬وأنه‭ ‬ادعى‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬شركة‭ ‬عقارية،‭ ‬لكن‭ ‬بالبحث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‭.‬

وبضبطه‭ ‬اعترف‭ ‬انه‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬ضحاياه‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص؛‭ ‬بغرض‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬العملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وأن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5000‭ ‬و7500‭ ‬و15‭ ‬ألفا‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأن‭ ‬مجموع‭ ‬المبالغ‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وأحالته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬جمع‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬بجمعه‭ ‬المال،‭ ‬بغرض‭ ‬استثمارها‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬واختلس‭ ‬وبدد‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وقدم‭ ‬خدمات‭ ‬خاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬كما‭ ‬زاول‭ ‬نشاطا‭ ‬تجاريا‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭.‬