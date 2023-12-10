Monday, 11 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محتال جمع أكثر من مليون دينار بوهم الاستثمار يطعن على السجن 3 سنوات

12/10/2023 8:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬نظر‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاع‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬59‭ ‬ضحية‭ ‬بادعاء‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬‮«‬الفوركس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬لندب‭ ‬محام‭ ‬للمستأنف‭.‬

كانت‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬ضد‭ ‬المتهم،‭ ‬والذين‭ ‬أفادوا‭ ‬جميعا‭ ‬أنهم‭ ‬سلموا‭ ‬المتهم‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬بعدما‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬‮«‬الفوركس‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الوعد‭ ‬بتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وبالفعل‭ ‬حصل‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬عندما‭ ‬طالبوا‭ ‬بإعادة‭ ‬رؤوس‭ ‬أموالهم‭ ‬إليهم‭ ‬بعدما‭ ‬انقطعت‭ ‬عنهم‭ ‬تلك‭ ‬الأرباح‭ ‬بدأ‭ ‬المتهم‭ ‬بالمماطلة‭.‬

وبالتحري‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ترخيصا‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال،‭ ‬وأنه‭ ‬ادعى‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬شركة‭ ‬عقارية،‭ ‬لكن‭ ‬بالبحث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‭.‬

وبضبطه‭ ‬اعترف‭ ‬انه‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬ضحاياه‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص؛‭ ‬بغرض‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬العملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وأن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5000‭ ‬و7500‭ ‬و15‭ ‬ألفا‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأن‭ ‬مجموع‭ ‬المبالغ‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وأحالته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬جمع‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬بجمعه‭ ‬المال،‭ ‬بغرض‭ ‬استثمارها‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬واختلس‭ ‬وبدد‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وقدم‭ ‬خدمات‭ ‬خاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬كما‭ ‬زاول‭ ‬نشاطا‭ ‬تجاريا‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث