بنك ((إلى)) يقدم برنامج أميال ((فالكون فلاير)) لعملاء بطاقات الائتمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والمتوفر حصريًا على الهواتف الذكية والمدعوم من
قبل
بنك
ABC ، التعاون مع طيران الخليج
لمنح عملاء البنك مكافآت على هيئة أميال سفر عند استخدام
بطاقاتهم
الائتمانية. يتيح
برنامج
المكافآت
لبنك «إلى»
المجال للعملاء لاختيار برامج المكافآت
المفضل لديهم والذي
يتلاءم مع
نمط
حياتهم.
يمكن للعملاء اختيار طريقة الحصول على المكافأة بكل مرونة وأريحية مقابل
قيامهم
بالشراء عبر البطاقات الائتمانية، حيث يمكنهم
الاختيار
بين برنامج أميال الطيران التلقائي أو
الاسترداد
النقدي التلقائي أو جمع «إلى توكنز». وعند قيامهم بالتسجيل في برنامج أميال
الطيران، ستتحول
مكافآت
جميع المشتريات إلى أميال تلقائيًا، وستتم إضافتها إلى برنامج المسافر
المتميز
التابع لطيران الخليج. وبالنسبة إلى العملاء الذين يفضلون جمع «إلى توكنز»، يمكنهم تحويلها إلى أميال طيران الخليج وقتما يريدون ذلك، فهي صالحة للاستخدام مدة ثلاث سنوات ويمكن اختيار عدد التوكنز الذي يود العميل استبدالها
بأميال.
وفي تعليق له على عقد شراكة مع طيران الخليج، قال
محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك «إلى»:
«بالتعاون مع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين «طيران الخليج»، يفخر البنك بكونه رائدًا في إطلاق البرامج الفريدة المصممة حسب احتياجات عملائنا الكرام. مع توفير خيارات مرنة للمكافآت والاستبدال ضمن برنامجي «إلى توكنز» وأميال
الطيران، يواصل بنك «إلى» الوفاء بوعده لعملائه من خلال إتاحة الفرصة لهم للسفر إلى الوجهات السياحية التي يحلمون بالذهاب إليها».
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج القبطان وليد العلوي:
«في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بالشركة، نحرص دائمًا على مواءمة برنامج
«فالكون فلاير»
وتحديثه باستمرار من أجل تلبية احتياجات
المشتركين في
البرنامج، بل وتجاوز توقعاتهم. كما نظل ملتزمين بتوفير مجموعة واسعة من العروض المخصصة وخيارات المكافآت المجزية التي تسهم في الارتقاء بتجربة السفر لجميع أعضاء البرنامج، فضلًا عن تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة لأصحاب بطاقات بنك «إلى» الائتمانيّة».
يتطلع بنك «إلى» وطيران الخليج إلى عقد شراكة طويلة ومثمرة للطرفين هدفها تمكين العملاء من التمتع بالمرونة المطلقة عند اختيار برنامج مكافآت مصمم وفق احتياجاتهم واكتشاف العالم في نفس الوقت.
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