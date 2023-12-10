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بنك ((إلى)) يقدم برنامج أميال ((فالكون فلاير)) لعملاء بطاقات الائتمان

12/10/2023 8:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والمدعوم‭ ‬من
قبل
بنك‮
 ABC ،‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج
لمنح‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬مكافآت‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬أميال‭ ‬سفر‭ ‬عند‭ ‬استخدام
بطاقاتهم
الائتمانية‭. ‬يتيح
برنامج
المكافآت
لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»
‬المجال‭ ‬للعملاء‭ ‬لاختيار‭ ‬برامج‭ ‬المكافآت
المفضل‭ ‬لديهم‭ ‬والذي‮
‬يتلاءم‭ ‬مع
نمط
حياتهم‭. ‬‮
‬‭ ‬‮

يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬اختيار‭ ‬طريقة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المكافأة‭ ‬بكل‭ ‬مرونة‭ ‬وأريحية‭ ‬مقابل
قيامهم
بالشراء‭ ‬عبر‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم
الاختيار
بين‭ ‬برنامج‭ ‬أميال‭ ‬الطيران‭ ‬التلقائي‭ ‬أو
الاسترداد
النقدي‭ ‬التلقائي‭ ‬أو‭ ‬جمع‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬توكنز‮»‬‭. ‬وعند‭ ‬قيامهم‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬أميال
الطيران،‭ ‬ستتحول
مكافآت
جميع‭ ‬المشتريات‭ ‬إلى‭ ‬أميال‭ ‬تلقائيًا،‭ ‬وستتم‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬المسافر
المتميز
التابع‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يفضلون‭ ‬جمع‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬توكنز‮»‬،‭ ‬يمكنهم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬أميال‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وقتما‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك،‭ ‬فهي‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ويمكن‭ ‬اختيار‭ ‬عدد‭ ‬التوكنز‭ ‬الذي‭ ‬يود‭ ‬العميل‭ ‬استبدالها‮
‬بأميال‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬قال
محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭:‬‮
«‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬يفخر‭ ‬البنك‭ ‬بكونه‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬الفريدة‭ ‬المصممة‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭. ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬مرنة‭ ‬للمكافآت‭ ‬والاستبدال‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجي‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬توكنز‮»‬‭ ‬وأميال‮
‬الطيران،‭ ‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الوفاء‭ ‬بوعده‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يحلمون‭ ‬بالذهاب‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭:‬‮
«‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬نحرص‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬مواءمة‭ ‬برنامج‮
«‬فالكون‭ ‬فلاير‮»
‬وتحديثه‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات
المشتركين‭ ‬في‮
‬البرنامج،‭ ‬بل‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعاتهم‭. ‬كما‭ ‬نظل‭ ‬ملتزمين‭ ‬بتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المخصصة‭ ‬وخيارات‭ ‬المكافآت‭ ‬المجزية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬السفر‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬البرنامج،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وسلاسة‭ ‬لأصحاب‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانيّة‮»‬‭.‬

يتطلع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬طويلة‭ ‬ومثمرة‭ ‬للطرفين‭ ‬هدفها‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬بالمرونة‭ ‬المطلقة‭ ‬عند‭ ‬اختيار‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬مصمم‭ ‬وفق‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬واكتشاف‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭. ‬

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