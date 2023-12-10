Monday, 11 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقبال كبير على زيارة فلل العرض لمشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين

12/10/2023 8:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬محمد‭ ‬القعود‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬بدرة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬فلل‭ ‬العرض‭ ‬لمشروع‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬الذي‭ ‬تطوره‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬قد‭ ‬لاقت‭ ‬اهتماماً‭ ‬شديداً‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬افتتاحها‭ ‬للعرض‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬حيث‭ ‬فاق‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬1200‭ ‬زائر‭.‬

حيث‭ ‬أبدى‭ ‬الزوار‭ ‬إعجابهم‭ ‬بمستوى‭ ‬الفلل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التصميم‭ ‬المتقن‭ ‬والتفاصيل‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بفلل‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬القعود‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بصدد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعلان‭ ‬مرحلة‭ ‬البيع‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قريباً‭.‬

وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭. ‬وتنقسم‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبمساحات‭ ‬أراض‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬إلى‭ ‬900‭ ‬متر‭ ‬مربع؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬مثل‭: ‬المجلس‭ ‬الخارجي،‭ ‬والحجرة‭ ‬الحدائقية‭ ‬والشرفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتزيد‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬فيلا‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وقد‭ ‬روعيت‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬المالك،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومساجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث