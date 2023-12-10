إقبال كبير على زيارة فلل العرض لمشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬أبدى‭ ‬الزوار‭ ‬إعجابهم‭ ‬بمستوى‭ ‬الفلل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التصميم‭ ‬المتقن‭ ‬والتفاصيل‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بفلل‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬القعود‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بصدد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعلان‭ ‬مرحلة‭ ‬البيع‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قريباً‭.‬

وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭. ‬وتنقسم‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبمساحات‭ ‬أراض‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬إلى‭ ‬900‭ ‬متر‭ ‬مربع؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬مثل‭: ‬المجلس‭ ‬الخارجي،‭ ‬والحجرة‭ ‬الحدائقية‭ ‬والشرفة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتزيد‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬فيلا‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وقد‭ ‬روعيت‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬المالك،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومساجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭.‬