إقبال كبير على زيارة فلل العرض لمشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح محمد القعود مدير المبيعات والأعمال التجارية بدرة البحرين أن فلل العرض لمشروع (جوهرة المرجان) الذي تطوره درة البحرين، قد لاقت اهتماماً شديداً من الزوار منذ إعلان افتتاحها للعرض قبل أسبوعين، حيث فاق عدد الزوار 1200 زائر.
حيث أبدى الزوار إعجابهم بمستوى الفلل من ناحية التصميم المتقن والتفاصيل الجديدة التي يتم طرحها لأول مرة بفلل درة البحرين.
وأضاف محمد القعود أن درة البحرين بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لإعلان مرحلة البيع والتي من المؤمل أن تكون قريباً.
وتتميز هذه الفلل بتصميم عصري يتلاءم مع ثقافة وعادات الأسرة الخليجية. وتنقسم فلل مشروع (جوهرة المرجان) إلى عدة أنواع بمواصفات مختلفة وبمساحات أراض تتراوح بين 650 إلى 900 متر مربع؛ حيث تحتوي كل فيلا من 4 إلى 5 غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى امتيازات جديدة مصممة وفق أحدث المعايير مثل: المجلس الخارجي، والحجرة الحدائقية والشرفة وغيرها من المميزات الجديدة، وتزيد مساحة البناء لكل فيلا عن 500 متر مربع.
وقد روعيت في المشروع احتياجات الأسرة الخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية، من خلال لمسة معمارية حديثة بتصميم جديد متقن، حيث ستحتوي كل جزيرة على المرافق الأساسية التي تكمل أسلوب الحياة العصري الذي يتوقعه المالك، من ملاعب متنوعة، ونوادٍ صحية، ومساجد، ومرافق الشاطئ والحياة البحرية، وغيرها من المرافق الحيوية.
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