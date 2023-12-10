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((كمبنسكي)) تعود إلى البحرين((إنفراكورب)) تضع أحد أفخم الفنادق في قلب العاصمة

12/10/2023 8:13:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله


تعود‭ ‬فنادق‭ ‬كمبينسكي‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬فندق‭ ‬ومساكن‭ ‬مميزة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬جديد‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭. ‬يأتي‭ ‬عقب‭ ‬توقيع‭ ‬كمبينسكي،‭ ‬أقدم‭ ‬شركة‭ ‬فنادق‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬حاليًا‭ ‬أصولًا‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬فندق‭ ‬ومساكن‭ ‬كمبينسكي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واحدٍ‭ ‬من‭ ‬الثلاثة‭ ‬أبراج‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭. ‬وسيضم‭ ‬الفندق‭ ‬74‭ ‬غرفة‭ ‬فندقية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الطوابق‭ ‬العليا‭ ‬و186‭ ‬شقة‭ ‬إضافية‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬كمبينسكي‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أنحاء‭ ‬المبنى،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬لاستقبال‭ ‬النزلاء‭ ‬والضيوف‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬برنولد‭ ‬شرودر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬كمبينسكي،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يعيد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬البارز‭ ‬ترسيخ‭ ‬تواجدنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتزامنا‭ ‬الممتد‭ ‬تجاه‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬سيكتشف‭ ‬الضيوف‭ ‬في‭ ‬كمبينسكي‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭ ‬تجربة‭ ‬الضيافة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الدافئة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تعكس‭ ‬طابع‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة‭ ‬محاذية‭ ‬للمرسى‭ ‬الساحر‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬انفراكورب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المرموق‮»‬‭.‬


‬وستكون‭ ‬الغرف‭ ‬والأجنحة‭ ‬الراقية‭ ‬والمجهزة‭ ‬بشكل‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومساكن‭ ‬كمبينسكي‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوفر‭ ‬إطلالات‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬المرسى‭ ‬وأفق‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬والشرفات‭ ‬الخاصة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬حتى‭ ‬أعلى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المبنى‭. ‬وستتميز‭ ‬غرف‭ ‬الضيوف‭ ‬والمساكن‭ ‬بكمبينسكي‭ ‬بتصميمات‭ ‬داخلية‭ ‬عصرية‭ ‬مع‭ ‬ألوان‭ ‬ناعمة‭ ‬وملامح‭ ‬رخامية‭ ‬وأنسجة‭ ‬خشبية،‭ ‬مع‭ ‬جدران‭ ‬مميزة‭ ‬ولمسات‭ ‬معدنية‭.‬

كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬النزلاء‭ ‬والضيوف‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حمام‭ ‬السباحة‭ ‬الباهر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬إطلالات‭ ‬رائعة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬السبا‭ ‬وصالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬البانورامية‭ ‬المجهزة‭ ‬بالكامل‭ ‬وملاعب‭ ‬التنس‭ ‬ومنطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬ومركز‭ ‬الأعمال‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والفعاليات‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيضم‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬متجرًا‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬وخيارات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭.‬

يعد‭ ‬هاربور‭ ‬هايتس‭ ‬معلمًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬يضم‭ ‬عناصر‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية‭ ‬وضيافة‭ ‬وترفيهية‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبراج‭ ‬وعبر‭ ‬مسافة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬2.5‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬كورنيش‭ ‬المارينا،‭ ‬مقابل‭ ‬برجيّ‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬الأيقونيين‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفراكورب،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أنشأنا‭ ‬مجتمعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يناسب‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمطاعم‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬والمعيشة‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬وجهة‭ ‬سكنية‭ ‬رئيسية‭. ‬باعتبارها‭ ‬أقدم‭ ‬شركة‭ ‬فنادق‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬تعد‭ ‬كمبينسكي‭ ‬الشريك‭ ‬المثالي‭ ‬لإضافة‭ ‬جانب‭ ‬الضيافة‭ ‬إلى‭ ‬مميزات‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬هاربور‭ ‬يتميز‭ ‬بموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬ليرفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬تقع‭ ‬مناطق‭ ‬الجذب‭ ‬المحلية‭ ‬مثل‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬وسوق‭ ‬المنامة‭ ‬ومودا‭ ‬مول‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬وكذلك‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬ومرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬الخبر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مسافة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬بالسيارة‭.‬

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