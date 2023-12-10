((كمبنسكي)) تعود إلى البحرين((إنفراكورب)) تضع أحد أفخم الفنادق في قلب العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد عبدالله
تعود فنادق كمبينسكي إلى مملكة البحرين عبر فندق ومساكن مميزة ضمن مشروع تطوير جديد استثنائي في البحرين هاربور. يأتي عقب توقيع كمبينسكي، أقدم شركة فنادق فاخرة في أوروبا، لاتفاقية مع شركة انفراكورب، التي تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار أمريكي.
وتنص الاتفاقية على أن يقع فندق ومساكن كمبينسكي المنامة في مملكة البحرين في واحدٍ من الثلاثة أبراج المميزة في تصميمها في مشروع البحرين هاربور متعدد الاستخدامات. وسيضم الفندق 74 غرفة فندقية تقع في الطوابق العليا و186 شقة إضافية تحمل علامة كمبينسكي موزعة في بقية أنحاء المبنى، والذي من المتوقع أن يفتح أبوابه لاستقبال النزلاء والضيوف بحلول نهاية عام 2025.
وبهذه المناسبة علق برنولد شرودر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كمبينسكي، بالقول: «يعيد هذا المشروع البارز ترسيخ تواجدنا في مملكة البحرين والتزامنا الممتد تجاه منطقة الشرق الأوسط. سيكتشف الضيوف في كمبينسكي البحرين هاربور تجربة الضيافة الأوروبية الدافئة في أجواء تعكس طابع منطقة الخليج العربي في بيئة حديثة ومتطورة محاذية للمرسى الساحر في قلب الحي المالي في مملكة البحرين. نحن مسرورون بهذه الشراكة مع انفراكورب في هذا المشروع المرموق».
وستكون الغرف والأجنحة الراقية والمجهزة بشكل فاخر في فندق ومساكن كمبينسكي البحرين هاربور الأعلى في المملكة، وتوفر إطلالات مرتفعة على المرسى وأفق العاصمة المنامة من النوافذ والشرفات الخاصة الممتدة من الطابق الأرضي حتى أعلى نقطة في المبنى. وستتميز غرف الضيوف والمساكن بكمبينسكي بتصميمات داخلية عصرية مع ألوان ناعمة وملامح رخامية وأنسجة خشبية، مع جدران مميزة ولمسات معدنية.
كما سيتمكن النزلاء والضيوف أيضًا من الوصول إلى حمام السباحة الباهر على سطح المبنى الذي يوفر إطلالات رائعة، إضافة إلى مرافق السبا وصالة الألعاب الرياضية البانورامية المجهزة بالكامل وملاعب التنس ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال ومركز الأعمال والمزيد من المرافق الأخرى لتنظيم الاجتماعات والفعاليات. علاوة على ذلك، سيضم البحرين هاربور ما يصل إلى 60 متجرًا للبيع بالتجزئة وخيارات واسعة من منافذ المأكولات والمشروبات.
يعد هاربور هايتس معلمًا جديدًا في أفق مملكة البحرين، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم عناصر سكنية وتجارية وضيافة وترفيهية موزعة على ثلاثة أبراج وعبر مسافة تمتد إلى 2.5 كيلومتر من كورنيش المارينا، مقابل برجيّ مرفأ البحرين المالي الأيقونيين في قلب العاصمة المنامة.
من جانبه، صرح ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لإنفراكورب، قائلًا: «لقد أنشأنا مجتمعًا جديدًا يناسب جميع الجنسيات من حول العالم في البحرين هاربور، حيث توفر الهندسة المعمارية المبتكرة والمطاعم ذات المستوى العالمي والمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية وجهة سكنية رئيسية. باعتبارها أقدم شركة فنادق فاخرة في أوروبا، تعد كمبينسكي الشريك المثالي لإضافة جانب الضيافة إلى مميزات البحرين هاربور».
تجدر الإشارة إلى أن البحرين هاربور يتميز بموقع استراتيجي بين جزيرة الريف وخليج البحرين، ليرفع مستوى المعيشة الفاخرة في المملكة. تقع مناطق الجذب المحلية مثل مجمع الأفنيوز وسوق المنامة ومودا مول على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، وكذلك مركز البحرين التجاري العالمي ومرفأ البحرين المالي، في حين يبعد كل من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، الذي يربط مملكة البحرين بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة.
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