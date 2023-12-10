61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي لشبكة "سي بي إس" الأميركية أن 61% من الأميركيين لا يوافقون على سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب على غزة.



كما أظهر الاستطلاع أن نسبة من يعتقدون أن بايدن يظهر دعما أكثر من اللازم لj "إسرائيل" ارتفعت إلى 38%.



وأشار العديد من المستجوبين إلى أن نهج الرئيس الأميركي تجاه "إسرائيل" نجمت عنه خلافات متزايدة داخل حزبه (الحزب الديمقراطي).

