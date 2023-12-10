61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي لشبكة "سي بي إس" الأميركية أن 61% من الأميركيين لا يوافقون على سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب على غزة.
كما أظهر الاستطلاع أن نسبة من يعتقدون أن بايدن يظهر دعما أكثر من اللازم لj "إسرائيل" ارتفعت إلى 38%.
وأشار العديد من المستجوبين إلى أن نهج الرئيس الأميركي تجاه "إسرائيل" نجمت عنه خلافات متزايدة داخل حزبه (الحزب الديمقراطي).
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