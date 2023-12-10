Monday, 11 December 2023 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوي انفجارات في دمشق وريفها والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

12/10/2023 8:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام، مساء الأحد، بدوي انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق وريفها .
بدورها وكالة سانا، أعلنت أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10122023000208011052ID1107567320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث