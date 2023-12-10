دوي انفجارات في دمشق وريفها والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

دوي انفجارات في دمشق وريفها والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية
التاريخ
12/10/2023 8:11:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام، مساء الأحد، بدوي انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق وريفها .
بدورها وكالة سانا، أعلنت أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق .
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