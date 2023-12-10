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الملكة: 75 عامًا ويستمر انكار حق الفلسطيني - فيديو

12/10/2023 8:11:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، مقطع فيديو، مساء اليوم الأحد، بمناسبة مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
‏ وعلقت جلالة الملكة‏ على مقطع الفيديو "75 عاماً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع ذلك يستمر إنكار حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأضافت جلالتها، "أنه لا يمكن تطبيق الإنسانية بشكل انتقائي".
والجدير بالذكر أن العالم يحتفي سنويا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

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