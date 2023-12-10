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سرقة 20 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية للاحتلال في النقب

12/10/2023 8:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسرقة 20 ألف رصاصة من نوع "M16" من قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يعترف بأنه تمت سرقة 20 ألف رصاصة من نوع إم-16، أمس السبت، من شاحنة تابعة لجيش الاحتلال.
وأضافت أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.




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