سرقة 20 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية للاحتلال في النقب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسرقة 20 ألف رصاصة من نوع "M16" من قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال يعترف بأنه تمت سرقة 20 ألف رصاصة من نوع إم-16، أمس السبت، من شاحنة تابعة لجيش الاحتلال.
وأضافت أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.
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