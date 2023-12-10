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واشنطن بوست: واشنطن تخطط لتوسيع قوة المهام المشتركة بعد هجمات الحوثيين

12/10/2023 8:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.


وكان الحوثيون أعلنوا استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر، وتعهدوا باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض الطرف عن جنسيتها والجهة التي تديرها، وذلك تضامنا مع غزة.

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