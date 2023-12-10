واشنطن بوست: واشنطن تخطط لتوسيع قوة المهام المشتركة بعد هجمات الحوثيين
التاريخ
12/10/2023 8:11:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وكان الحوثيون أعلنوا استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر، وتعهدوا باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض الطرف عن جنسيتها والجهة التي تديرها، وذلك تضامنا مع غزة.
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