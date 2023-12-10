ولي العهد عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أليس لأهل غزة منها نصيب؟

ولي العهد عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أليس لأهل غزة منها نصيب؟
التاريخ
12/10/2023 8:11:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، فيديو عبر منصة انستغرام، بمناسبة مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلق سمو الأمير، على الفيديو، " أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟".
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