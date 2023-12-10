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ولي العهد عن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أليس لأهل غزة منها نصيب؟

12/10/2023 8:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، فيديو عبر منصة انستغرام، بمناسبة مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعلق سمو الأمير، على الفيديو، " أليس لأهل غزة من حقوق الإنسان نصيب؟".




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