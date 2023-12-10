الصحة العالمية: أقسام الطوارئ في مستشفيات غزة تبدو كساحات معارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، إنه ومع استمرار القصف في قطاع غزة، فإن أقسام الطوارئ في المستشفيات تبدو وكأنها ساحات معارك، إذ تمتلئ بالناس الذين يعانون من جروح الحرب، ومنهم أطفال يعانون من حروق شديدة - وأرضياتها مغطاةٌ بالدماء.



وأضاف أن هناك الكثير من الناس في القطاع يستشهدون بسبب إصاباتهم قبل أن يتمكنوا حتى من العثور على مستشفى لديه القدرة أو الموارد اللازمة لإنقاذهم.



جاء ذلك في مداخلة للمدير الإقليمي في الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي انعقدت في جنيف بشأن الظروف الصحية في الأراضي الفلسطينية المُحتَلَّة، بما فيها القدس الشرقيه.



وأشار المنظري، في مداخلته، إلى أن حالات الإصابة بالأمراض المُعدية تنتشر بسرعة، وثمة مجاعة على وشك الحدوث، فيما تشير التقارير إلى أن بعض الأسر تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة بدون طعام أو ماء.