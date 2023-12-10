الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت مصادر فلسطينية، مساء الأحد، أن قوات الاحتلال استهدفت النازحين داخل مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء بعد قصف الاحتلال لمربع سكني في المغازي وسط القطاع إلى 22 شهيد.
وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في سماء شمالي غربي خانيونس وسط إطلاق نار مكثف وقنابل دخانية في شارع 5 والكتيبة.
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