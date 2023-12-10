Monday, 11 December 2023 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستهدف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا

12/10/2023 8:11:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت مصادر فلسطينية، مساء الأحد، أن قوات الاحتلال استهدفت النازحين داخل مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


كما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء بعد قصف الاحتلال لمربع سكني في المغازي وسط القطاع إلى 22 شهيد.
وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في سماء شمالي غربي خانيونس وسط إطلاق نار مكثف وقنابل دخانية في شارع 5 والكتيبة.

MENAFN10122023000208011052ID1107567313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث