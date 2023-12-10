العاملون في مدارس الوكالة والانروا يشاركون في الاضراب الشامل الاثنين

(MENAFN
- Amman Net) أعلن المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدولية "الاونروا" الاضراب العام عن العمل ليوم غد الاثنين، وذلك تضامنا مع الأهل في قطاع غزة والذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوات عالمية من أجل الاضراب العام عن العمل ليوم الاثنين للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.
وتاليا بيان المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدولية / عمان:
اعلان الاضراب العام من اجل إيقاف الحرب على غزة الآنالزميلات والزملاء الكراممنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت اكثر من 17 ألف شهيد، وحوالي 47 الف جريح ، معظمهم أطفال ونساء،
وقد استشهد حوالي 130 من زملائنا في الاونروا. بالإضافة الى أكثر من 46000 جريح وأكثر من 8000 مفقود ونزوح حوالي 1900000 فلسطيني داخل غزة علما بان 70% من الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء وكبار السن. وتم تدمير أكثر من 280000 وحدة سكنية بشكل جزئي او كلي واستهداف أكثر من 77 منشاء للأونروا بالإضافة الى انهيار اغلبية المستشفيات والبنية التحتية وتدمير العديد من المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء وهدم أكثر من 83 مسجدا بشكل كامل واستهداف 3 كنائس مما شكل "كارثة إنسانية غير مسبوقة".
لقد فشل مجلس الامن قبل يومين بإصدار قرار لإيقاف الحرب على غزة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو علما بان المجلس قد اجتمع بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وهي اقوى أداة يمكن ان يستخدمها الأمين العام. وبعد هذا الفشل في مجلس فيمكن ان يقوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة الى اجتماع طارئ تحت قانون " متحدون من اجل السلام" من اجل استصدار قرار بوقف الحرب على غزة حيث لا يوجد حق النقض الفيتو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.ان المؤتمر العام يناشد كل دول العالم الحر من اجل التدخل الفوري لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة ووقف استهداف وقصف وحصار المرافق الطبية والصحية، والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع، خاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي،
إضافة لإدخال الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى، والجرحى وإعلان مباني الاونروا في غزة كمراكز إيواء آمنه وتزويدها بما يلزم وتوفير الحماية الكاملة للاجئين ولكافة موظفي الاونروا وتوفير كل أنواع الدعم الصحي والاغاثي لهم في ظل هذا الظروف الاستثنائيةان الوقت الان هو الضغط على الحكومات من اجل التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين. ان أحد هذه الوسائل هي الاضراب العام في كل انحاء العالم من اجل شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، ليشعر الجميع بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة.وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان يدعوا المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية الى الاضراب العام في جميع الأقاليم يوم الاثنين 11 كانون اول 2023 واستثناء الزملاء والزميلات ممن يقدمون خدمات مباشرة او غير مباشرة لأهلنا في غزة لأن استمرار هذه الفئة في العمل هو واجب انساني لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف.وسيبقى المؤتمر في حال انعقاد دائم ونسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وهو على كل شيء قدير.المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدوليةعمان في 10كانون الاول 2023
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