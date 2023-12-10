العاملون في مدارس الوكالة والانروا يشاركون في الاضراب الشامل الاثنين

MENAFN - Amman Net) أعلن المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدولية "الاونروا" الاضراب العام عن العمل ليوم غد الاثنين، وذلك تضامنا مع الأهل في قطاع غزة والذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوات عالمية من أجل الاضراب العام عن العمل ليوم الاثنين للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.

وتاليا بيان المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدولية / عمان:

اعلان الاضراب العام من اجل إيقاف الحرب على غزة الآنالزميلات والزملاء الكراممنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت اكثر من 17 ألف شهيد، وحوالي 47 الف جريح ، معظمهم أطفال ونساء،

وقد استشهد حوالي 130 من زملائنا في الاونروا. بالإضافة الى أكثر من 46000 جريح وأكثر من 8000 مفقود ونزوح حوالي 1900000 فلسطيني داخل غزة علما بان 70% من الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء وكبار السن. وتم تدمير أكثر من 280000 وحدة سكنية بشكل جزئي او كلي واستهداف أكثر من 77 منشاء للأونروا بالإضافة الى انهيار اغلبية المستشفيات والبنية التحتية وتدمير العديد من المدارس التي تستخدم كمراكز إيواء وهدم أكثر من 83 مسجدا بشكل كامل واستهداف 3 كنائس مما شكل "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

لقد فشل مجلس الامن قبل يومين بإصدار قرار لإيقاف الحرب على غزة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو علما بان المجلس قد اجتمع بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة وهي اقوى أداة يمكن ان يستخدمها الأمين العام. وبعد هذا الفشل في مجلس فيمكن ان يقوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة الى اجتماع طارئ تحت قانون " متحدون من اجل السلام" من اجل استصدار قرار بوقف الحرب على غزة حيث لا يوجد حق النقض الفيتو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.ان المؤتمر العام يناشد كل دول العالم الحر من اجل التدخل الفوري لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة ووقف استهداف وقصف وحصار المرافق الطبية والصحية، والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية والصحية للقطاع، خاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المشافي،

إضافة لإدخال الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى، والجرحى وإعلان مباني الاونروا في غزة كمراكز إيواء آمنه وتزويدها بما يلزم وتوفير الحماية الكاملة للاجئين ولكافة موظفي الاونروا وتوفير كل أنواع الدعم الصحي والاغاثي لهم في ظل هذا الظروف الاستثنائيةان الوقت الان هو الضغط على الحكومات من اجل التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين. ان أحد هذه الوسائل هي الاضراب العام في كل انحاء العالم من اجل شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، ليشعر الجميع بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة.وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان يدعوا المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية الى الاضراب العام في جميع الأقاليم يوم الاثنين 11 كانون اول 2023 واستثناء الزملاء والزميلات ممن يقدمون خدمات مباشرة او غير مباشرة لأهلنا في غزة لأن استمرار هذه الفئة في العمل هو واجب انساني لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف.وسيبقى المؤتمر في حال انعقاد دائم ونسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وهو على كل شيء قدير.المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث الدوليةعمان في 10كانون الاول 2023

