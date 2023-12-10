KHK يحقق المركز الثاني في سباق دبي للتجديف الشعبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أحرز‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لسباق‭ ‬دبي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭.‬

وشارك‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬المفتوح‭ ‬للسباق‭ ‬والمخصص‭ ‬لقوارب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬صحار‮»‬‭ ‬العماني‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬عمان‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬حجز‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقبه‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬بعد‭ ‬إحرازه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬ KHK ‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬التراثي‭ ‬الخليجي‭ ‬السنوي‭.‬