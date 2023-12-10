KHK يحقق المركز الثاني في سباق دبي للتجديف الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أحرز فريق KHK المركز الثاني في الجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدما، وذلك في المنافسات التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وشارك ممثل مملكة البحرين فريق KHK ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في الجولة الثانية من الشوط المفتوح للسباق والمخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تحت قيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.
وكان فريق «شباب صحار» العماني حقق المركز الأول في السباق، فيما جاء فريق «عهد عمان» في المركز الثالث.
وبهذه النتيجة، حجز فريق KHK مقعده في سباق آل مكتوم الدولي لقوارب التجديف التراثية والذي حقق ممثل مملكة البحرين لقبه خلال العامين الماضيين.
وكان فريق KHK توج بلقب الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدما بعد إحرازه المركز الأول.
وتأتي مشاركة KHK في سباق دبي بدعم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي والتي تحرص على تمثيل المملكة في هذا المحفل التراثي الخليجي السنوي.
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