تتويج أبطال نهائيات تحدي روتاكس ماكس للكارتنج الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توجت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أبطال نهائيات بطولة تحدي روتاكس ماكس الكبرى للكارتنج 2023 والتي انطلقت على حلبتها للكارتنج لأسبوع متواصل من إثارة المنافسات العالمية.
وبعد أسبوع كامل من إثارة ومنافسات ختام البطولة العالمية تمكن كل من جنسون تشالك من بريطانيا في فئة 125 مايكرو ماكس، وروري أرمسترونج من بريطانيا في فئة 125 ميني ماكس، وتيمو جونجلينج من بريطانيا في فئة 125 جونيور ماكس، وأندريه بيتروفيتش من صربيا في فئة 125 سينيور، وراجنار فيروس من إستونيا في فئة دي دي 2 ماكس، وبن كوبر من كندا في فئة دي دي 2 ماكس ماسترز، وماتس يوهان أوفرهوف من ألمانيا في E 20 سينيور، وجواو جونكالفيس من البرازيل في E 20 ماستر، وفيتي سالمي من فنلندا في فئة E 10 من الفوز بالمراكز الأولى ضمن فئات البطولة. وفي الوقت نفسه، كان حضور سائقي فريق البحرين واضحًا أيضًا في اليوم الأخير، حيث احتل لوكا هوغتون المركز التاسع في الترتيب العام في نهائي جونيور ماكس، وصعد تاي ميجيا 13 مركزًا في السباق ليحتل المركز 17، كما كان الشيخ أحمد بن صقر آل خليفة ضمن العشرة الأوائل في فئته، حيث احتل المركز الثامن في نهائي E 10، بينما احتل لويس سميث المركز الثاني عشر في تصنيف E 20 سينيور النهائي بعد حصوله على ثلاثة مراكز.
وفي نهاية البطولة تم تسليم تتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وضمت هذه البطولة العالمية لهذا العام مشاركة 384 سائقًا من 62 دولة تنافسوا طوال الأسبوع في حلبة البحرين الدولية للكارتنج، وقاموا بتغطية إجمالي 16 , 174 لفة لمسافة إجمالية قدرها 22 , 870 كيلومترًا.
وخلال منافسات السباقات توج تشالك في فئة مايكرو ماكس بعد 12 لفة في النهائي، متقدما على الدنماركي أندرياس كيليروب، الذي شق طريقه من المركز السابع إلى المركز الثاني، بفارق 0.073 ثانية أمام البريطاني إدوارد هاينز، الذي أكمل منصة التتويج.
أما فئة ميني ماكس أضاف فريق بريطانيا فوزًا آخر إلى مجموعهم، حيث عبر كول دينهولم الخط أولاً في البداية، ولكن كان أرمسترونج هو من سيفوز بسباق لهذا العام بفارق 0.048 ثانية فقط. تم اعتبار أن دينهولم قد اكتسب ميزة على المضمار وحصل على عقوبة مدتها خمس ثوانٍ بعد السباق، وانتهى بالمركز السادس.
وضع جونغلينج فريق بريطانيا على قمة منصة التتويج مرة أخرى، حيث فاز بنهائي فئة جونيور ماكس المثير المكون من 18 لفة بفارق 0.486 ثانية عن البلجيكي بيولويتي. بعد نهائي فئة ماكس المثير للغاية المكون من 21 لفة، حققت صربيا فوزها الأول في البطولة حيث تم إعلان فوز بيتروفيتش بعد سباق مثير بين 35 سائقًا. واحتل المجري أرون كريبسيك المركز الثاني على منصة التتويج، متقدما على البريطاني ماكولي بيشوب.
حصلت ألمانيا على أول لقب لها في البطولة منذ عام 2018، حيث حقق أوليفرهوف فوزًا قويًا بعد 10 لفات في نهائي سينيور إي 20، ولقد كان الأمر مبهجًا للبرازيل، حيث كان غونسالفيس بشكل واضح هو السائق الوحيد الذي لم يهزم طوال الأسبوع ليفوز بالنهائي الكبير الافتتاحي لفئة سينيور إى 20 بفارق 0.565 ثانية فقط أمام الألماني أندرياس ماتيس.
وجدير بالذكر أن نهائيات بطولة تحدي روتاكس ماكس الكبرى للكارتنج 2023 انطلقت منافساتها على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج من 2 حتى 9 ديسمبر الماضي.
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