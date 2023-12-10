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تتويج أبطال نهائيات تحدي روتاكس ماكس للكارتنج الدولية

12/10/2023 8:05:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توجت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬أبطال‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬الكبرى‭ ‬للكارتنج‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬على‭ ‬حلبتها‭ ‬للكارتنج‭ ‬لأسبوع‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬ومنافسات‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جنسون‭ ‬تشالك‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬125‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس،‭ ‬وروري‭ ‬أرمسترونج‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬125‭ ‬ميني‭ ‬ماكس،‭ ‬وتيمو‭ ‬جونجلينج‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬125‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وأندريه‭ ‬بيتروفيتش‭ ‬من‭ ‬صربيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬125‭ ‬سينيور،‭ ‬وراجنار‭ ‬فيروس‭ ‬من‭ ‬إستونيا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس،‭ ‬وبن‭ ‬كوبر‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬دي‭ ‬دي‭ ‬2‭ ‬ماكس‭ ‬ماسترز،‭ ‬وماتس‭ ‬يوهان‭ ‬أوفرهوف‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬ E 20‭ ‬سينيور،‭ ‬وجواو‭ ‬جونكالفيس‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬ E 20‭ ‬ماستر،‭ ‬وفيتي‭ ‬سالمي‭ ‬من‭ ‬فنلندا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ E 10‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬البطولة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كان‭ ‬حضور‭ ‬سائقي‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬واضحًا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬لوكا‭ ‬هوغتون‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس،‭ ‬وصعد‭ ‬تاي‭ ‬ميجيا‭ ‬13‭ ‬مركزًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬17،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ضمن‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬فئته،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ E 10،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬لويس‭ ‬سميث‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ E 20‭ ‬سينيور‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬تتويج‭ ‬الأبطال‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬وضمت‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬384‭ ‬سائقًا‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬دولة‭ ‬تنافسوا‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتغطية‭ ‬إجمالي‭ ‬16 ‭,‬ 174‭ ‬لفة‭ ‬لمسافة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬22 ‭,‬ 870‭ ‬كيلومترًا‭.‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬السباقات‭ ‬توج‭ ‬تشالك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬مايكرو‭ ‬ماكس‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كيليروب،‭ ‬الذي‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬073‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬البريطاني‭ ‬إدوارد‭ ‬هاينز،‭ ‬الذي‭ ‬أكمل‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬ميني‭ ‬ماكس‭ ‬أضاف‭ ‬فريق‭ ‬بريطانيا‭ ‬فوزًا‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬مجموعهم،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬كول‭ ‬دينهولم‭ ‬الخط‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬أرمسترونج‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سيفوز‭ ‬بسباق‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬048‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭. ‬تم‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬دينهولم‭ ‬قد‭ ‬اكتسب‭ ‬ميزة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬مدتها‭ ‬خمس‭ ‬ثوانٍ‭ ‬بعد‭ ‬السباق،‭ ‬وانتهى‭ ‬بالمركز‭ ‬السادس‭. ‬

وضع‭ ‬جونغلينج‭ ‬فريق‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بنهائي‭ ‬فئة‭ ‬جونيور‭ ‬ماكس‭ ‬المثير‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬لفة‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬486‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬البلجيكي‭ ‬بيولويتي‭. ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬فئة‭ ‬ماكس‭ ‬المثير‭ ‬للغاية‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬لفة،‭ ‬حققت‭ ‬صربيا‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬بيتروفيتش‭ ‬بعد‭ ‬سباق‭ ‬مثير‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬سائقًا‭. ‬واحتل‭ ‬المجري‭ ‬أرون‭ ‬كريبسيك‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬ماكولي‭ ‬بيشوب‭.‬

حصلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬أوليفرهوف‭ ‬فوزًا‭ ‬قويًا‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬سينيور‭ ‬إي‭ ‬20،‭ ‬ولقد‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مبهجًا‭ ‬للبرازيل،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬غونسالفيس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬هو‭ ‬السائق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬طوال‭ ‬الأسبوع‭ ‬ليفوز‭ ‬بالنهائي‭ ‬الكبير‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لفئة‭ ‬سينيور‭ ‬إى‭ ‬20‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬565‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬الألماني‭ ‬أندرياس‭ ‬ماتيس‭. ‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬روتاكس‭ ‬ماكس‭ ‬الكبرى‭ ‬للكارتنج‭ ‬2023‭ ‬انطلقت‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

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