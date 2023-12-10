فريق بحرين1 يتألق على مضمار السرعة..مشــاركة خليـــجية كبـــيرة في افتتاحية بطـــولة ((الــدراغ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت يوم الجمعة الماضي على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»
الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة
لموسم 223 - 2024، وشهدت الجولة الأولى الأكثر شعبية في المنطقة مشاركة خليجية واسعة من البحرين والكويت والسعودية والإمارات وقطر على مضمار السرعة بمشاركة ما يقارب 200 سيارة ودراجة نارية.
وخلال منافسات الجولة التي انطلقت لأربع أيام متواصلة وضمن الفئة الأولى فئة الأنديكس 10.0 خطفها الكويتي خلف السعد، وحل ثانيا مواطنه ثامر الخالدي وثالثا البحريني عبدالله الدوسري. فئة الأنديكس 9.0 شهدت سيطرة كويتية حيث جاء فهد كواري أولا وثانيا أحمد الحربي وثالثا أحمد اليعقوب.
أما فئة الأنديكس 8.5 فجاء أولا البحريني حسين عبدالجليل، وثانيا الكويتي عبدالعزيز السويلم وثالثا مواطنه أحمد مال الله، فئة الأنديكس 7.5 شهدت هي الأخرى سيطرة كويتية حيث حل في المركز الأول جابر أحمد، وثانيا سيد حسين الحداد، وثالثا عبدالرحمن بو علوة.
وسيطر البحريني يوسف الزياني على المركز الأول ضمن فئة الأوت لو 6 سلندر محققا 4.287 ثوان، وخلفه الكويتي محمد نوار وذلك في 4.719 ثوان وثالثا البحريني علي خنيزي في 4.746 ثوان.
أما الكويتي ماجد الحربي فسيطر على فئة البرومود 29.5 محققا زمنا قدره 4.545 ثوان، وثانيا الإماراتي يوسف العلي 4.525 ثوان، وثالثا القطري خالد السلطان، فئة الكومبتيشين 4.5 خطفها الكندي جوردان لازيك وثانيا الكويتي إبراهيم عباس وثالثا مواطنه مبارك العواد.
فئة البرومود تصدرها الكندي جستين بوند وثانيا الإماراتي خالد الأنصاري، وثالثا مواطنه خالد البلوشي، اما فئات الدراجات النارية فتصدر اول فئة الستريت بايك 9.5 السعودي فادي أبو جاموس وخلفه مواطنه وليد البدير وثالثا البحريني حسن علي.
كما تمكن السعودي خالد علي من السيطرة على فئة الأنديكس 8.5 للدراجات النارية وثانيا الكويتي ناصر بدر وثالثا البحريني محمد حسن، والكويتي فهد الحربي تمكن من خطف فئة البرو ستريت للدراجات النارية وثانيا مشاري محمد وثالثا الكويتي ياقوت سعد، وختاما فئة الأوت لو للدراجات النارية جاء من نصيب الكويتي محمد العواد، وثانيا السعودي مشاري التركي وثالثا الكويتي عبدالله عبدالعزيز.
جدير بالذكر ان موسم 2023- 2024من بطولة سباقات السرعة يستمر حتى شهر مارس، بعد الافتتاحية التي من المقرر أن تقام الجولة الثانية من 9 حتى 12 يناير 2024، تليها الجولة الثالثة من 30 يناير حتى 2 فبراير، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 6 و9 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 19 حتى 22 مارس.
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