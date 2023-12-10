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فريق بحرين1 يتألق على مضمار السرعة..مشــاركة خليـــجية كبـــيرة في افتتاحية بطـــولة ((الــدراغ))

12/10/2023 8:05:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»
‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة
لموسم‭ ‬223‭ - ‬2024،‭ ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مشاركة‭ ‬خليجية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬200‭ ‬سيارة‭ ‬ودراجة‭ ‬نارية‭. ‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬لأربع‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة‭ ‬وضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬فئة‭ ‬الأنديكس‭ ‬10‭.‬0‭ ‬خطفها‭ ‬الكويتي‭ ‬خلف‭ ‬السعد،‭ ‬وحل‭ ‬ثانيا‭ ‬مواطنه‭ ‬ثامر‭ ‬الخالدي‭ ‬وثالثا‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬الدوسري‭. ‬فئة‭ ‬الأنديكس‭ ‬9‭.‬0‭ ‬شهدت‭ ‬سيطرة‭ ‬كويتية‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬فهد‭ ‬كواري‭ ‬أولا‭ ‬وثانيا‭ ‬أحمد‭ ‬الحربي‭ ‬وثالثا‭ ‬أحمد‭ ‬اليعقوب‭.‬

أما‭ ‬فئة‭ ‬الأنديكس‭ ‬8‭.‬5‭ ‬فجاء‭ ‬أولا‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬وثانيا‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السويلم‭ ‬وثالثا‭ ‬مواطنه‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله،‭ ‬فئة‭ ‬الأنديكس‭ ‬7.5‭ ‬شهدت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬سيطرة‭ ‬كويتية‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬جابر‭ ‬أحمد،‭ ‬وثانيا‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬الحداد،‭ ‬وثالثا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بو‭ ‬علوة‭.‬

وسيطر‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الأوت‭ ‬لو‭ ‬6‭ ‬سلندر‭ ‬محققا‭ ‬4‭.‬287‭ ‬ثوان،‭ ‬وخلفه‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬نوار‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬4‭.‬719‭ ‬ثوان‭ ‬وثالثا‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬خنيزي‭ ‬في‭ ‬4.746‭ ‬ثوان‭. ‬

أما‭ ‬الكويتي‭ ‬ماجد‭ ‬الحربي‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬البرومود‭ ‬29.5‭ ‬محققا‭ ‬زمنا‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬545‭ ‬ثوان،‭ ‬وثانيا‭ ‬الإماراتي‭ ‬يوسف‭ ‬العلي‭ ‬4.525‭ ‬ثوان،‭ ‬وثالثا‭ ‬القطري‭ ‬خالد‭ ‬السلطان،‭ ‬فئة‭ ‬الكومبتيشين‭ ‬4‭.‬5‭ ‬خطفها‭ ‬الكندي‭ ‬جوردان‭ ‬لازيك‭ ‬وثانيا‭ ‬الكويتي‭ ‬إبراهيم‭ ‬عباس‭ ‬وثالثا‭ ‬مواطنه‭ ‬مبارك‭ ‬العواد‭.‬

فئة‭ ‬البرومود‭ ‬تصدرها‭ ‬الكندي‭ ‬جستين‭ ‬بوند‭ ‬وثانيا‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وثالثا‭ ‬مواطنه‭ ‬خالد‭ ‬البلوشي،‭ ‬اما‭ ‬فئات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فتصدر‭ ‬اول‭ ‬فئة‭ ‬الستريت‭ ‬بايك‭ ‬9‭.‬5‭ ‬السعودي‭ ‬فادي‭ ‬أبو‭ ‬جاموس‭ ‬وخلفه‭ ‬مواطنه‭ ‬وليد‭ ‬البدير‭ ‬وثالثا‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬علي‭.‬

كما‭ ‬تمكن‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الأنديكس‭ ‬8‭.‬5‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وثانيا‭ ‬الكويتي‭ ‬ناصر‭ ‬بدر‭ ‬وثالثا‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬حسن،‭ ‬والكويتي‭ ‬فهد‭ ‬الحربي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬فئة‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وثانيا‭ ‬مشاري‭ ‬محمد‭ ‬وثالثا‭ ‬الكويتي‭ ‬ياقوت‭ ‬سعد،‭ ‬وختاما‭ ‬فئة‭ ‬الأوت‭ ‬لو‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العواد،‭ ‬وثانيا‭ ‬السعودي‭ ‬مشاري‭ ‬التركي‭ ‬وثالثا‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالعزيز‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬موسم‭ ‬2023-‭ ‬2024من‭ ‬بطولة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬بعد‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬تليها‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬فبراير،‭ ‬وستنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و9‭ ‬فبراير،‭ ‬وختام‭ ‬البطولة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬مارس‭. ‬

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