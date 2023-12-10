المارثون السداسي من دوري عيسى بن راشددار كليب يهدّد بإرساله والنجمة يراوغ بتسريع ألعابه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مارثون‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يتقابل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬فريقا‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والنصر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭.‬30‭ ‬مساء‭.‬

وجاء‭ ‬توزيع‭ ‬المباريات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬احتلّ‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬بينما‭ ‬حلّ‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬واحتلّ‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬بينما‭ ‬احتلّ‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭).‬





دار‭ ‬كليب‭ ‬ x ‭ ‬النجمة

سيدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬معترك‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬بذاكرة‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬لعبهما‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬إذ‭ ‬لعب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬المحرق،‭ ‬بينما‭ ‬قابل‭ ‬النجمة‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي،‭ ‬فدار‭ ‬كليب‭ ‬قدّم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المذكورة‭ ‬أداء‭ ‬قويّا‭ ‬أعطاه‭ ‬انتصارا‭ ‬مستحقا،‭ ‬والنّجمة‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬سجّل‭ ‬أداء‭ ‬مختلفا‭ ‬تأهل‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬تركيبة‭ ‬الفريقين،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بتشكيل‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬ومحمود‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬حسن‭ ‬عباس‭ ‬وحسن‭ ‬عليوي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬2‭ (‬حسن‭ ‬عيسى‭) ‬والليبرو‭ ‬عباس‭ ‬سلطان‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يزج‭ ‬النجمة‭ ‬بتشكيله‭ ‬والمكوّن‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬محمود‭ ‬حسن،‭ ‬ولاعبي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي،‭ ‬والسويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬لنك‭ ‬لمركز‭ ‬2‭ ‬والليبرو‭ (‬صادق‭ ‬هرونة‭ ‬ويوسف‭ ‬عبدالغفار‭).‬

ويعوّل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬إرسالات‭ ‬بعض‭ ‬لاعبيه‭ ‬الهجومية،‭ ‬ونصب‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬وتنويع‭ ‬اللعب،‭ ‬والدفاع‭ ‬المستميت،‭ ‬بينما‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬فاعلية‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬ضاحي‭ ‬والجشي،‭ ‬وهذا‭ ‬مرهون‭ ‬باستقرار‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وإلهاء‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بالسويدي‭ ‬جاكوب‭.‬





النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ x ‭ ‬النصر

قدّم‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬مستويات‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬وسجل‭ ‬مفاجأة‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬المحرق،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬منحته‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والأمر‭ ‬المفرح‭ ‬للفريق‭ ‬ظهور‭ ‬محترفه‭ ‬النيجيري‭ ‬أويديبو‭ ‬بمستوى‭ ‬مميّز‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ليفتح‭ ‬جبهة‭ ‬هجومية‭ ‬ثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جبهتي‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم،‭ ‬وتدخل‭ ‬عناصر‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬والأمل‭ ‬يحدوها‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬مفاجأة‭ ‬ثانية،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتغيير‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬الآن‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬حسين‭ ‬طاهر‭.‬

ويعوّل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬وتأتي‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬مواجهة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ (‬النصر‭) ‬وأويديبو‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭).‬

وتعد‭ ‬المباراة‭ ‬اختبارا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لمدرب‭ ‬النصر‭ ‬حسين‭ ‬طاهر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم‭ ‬كي‭ ‬يمرّ‭ ‬الاختبار‭ ‬بنجاح‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭: ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬وعلي‭ ‬مرهون‭ (‬جاسم‭ ‬تركي‭) ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬وحسن‭ ‬جعفر،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬لمركز‭ ‬2‭ ‬والليبرو‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بالتشكيل‭ ‬التالي‭ ‬والمكوّن‭ ‬من‭: ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬وحسين‭ ‬عاشور،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالواحد،‭ ‬والنيجيري‭ ‬أويديبو‭ ‬لمركز‭ ‬2‭ ‬والليبرو‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭.‬