المارثون السداسي من دوري عيسى بن راشددار كليب يهدّد بإرساله والنجمة يراوغ بتسريع ألعابه

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشهد صالة عيسى بن راشد في الرفاع ابتداء من اليوم انطلاق الجولة الأولى من مارثون دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، إذ يتقابل في المباراة الأولى في الساعة 6 مساء فريقا دار كليب والنجمة، يعقبها لقاء فريقا النبيه صالح والنصر في الساعة 7.30 مساء.
وجاء توزيع المباريات بناء على نتائج الفرق في دوري عيسى بن راشد العام، إذ احتلّ فريق دار كليب صدارة المجموعة (أ) بينما حلّ فريق النجمة ثالثا في المجموعة (ب)، واحتلّ فريق النبيه صالح المركز الثاني في المجموعة (أ) بينما احتلّ النصر المركز الثاني في المجموعة (ب).
دار كليب x النجمة
سيدخل الفريقان معترك مباراة هذا المساء بذاكرة المباراتين الأخيرتين اللتين لعبهما الفريقان في دوري عيسى بن راشد العام، إذ لعب دار كليب مع المحرق، بينما قابل النجمة منافسه الأهلي، فدار كليب قدّم في المباراة المذكورة أداء قويّا أعطاه انتصارا مستحقا، والنّجمة هو الآخر سجّل أداء مختلفا تأهل به عن جدارة إلى منافسات هذا الدوري.
وينتظر أن لا يطرأ أي تغيير على تركيبة الفريقين، إذ سيلعب دار كليب بتشكيل مكوّن من علي حبيب في صناعة اللعب، وثنائي مركز 4 محمد يعقوب ومحمود عبدالواحد، وثنائي مركز 3 حسن عباس وحسن عليوي، وعبدالله محمد في مركز 2 (حسن عيسى) والليبرو عباس سلطان.
وينتظر أن يزج النجمة بتشكيله والمكوّن من صانع اللعب محمود حسن، ولاعبي مركز 4 فاضل عباس وأحمد صادق، وثنائي مركز 3 حسن ضاحي وحسين الجشي، والسويدي جاكوب لنك لمركز 2 والليبرو (صادق هرونة ويوسف عبدالغفار).
ويعوّل دار كليب على سلاح إرسالات بعض لاعبيه الهجومية، ونصب حوائط الصد، وتنويع اللعب، والدفاع المستميت، بينما ينتظر أن يعمد محمود حسن في النجمة إلى استثمار فاعلية ثنائي مركز 3 ضاحي والجشي، وهذا مرهون باستقرار الاستقبال، وإلهاء حوائط صد دار كليب بالسويدي جاكوب.
النبيه صالح x النصر
قدّم النبيه صالح مستويات لافتة في دوري عيسى راشد العام، وسجل مفاجأة بتفوقه على المحرق، وهذه المباراة منحته المركز الثاني، والأمر المفرح للفريق ظهور محترفه النيجيري أويديبو بمستوى مميّز أمام دار كليب ليفتح جبهة هجومية ثالثة إلى جانب جبهتي سيد هاشم سيد عيسى ومحمد جاسم، وتدخل عناصر فؤاد عبدالواحد مدرب الفريق والأمل يحدوها في تسجيل مفاجأة ثانية، والسعي إلى استثمار التغييرات التي طرأت على النصر فيما يتعلق بتغيير جهازه الفني الذي بات على رأسه الآن المدرب المساعد حسين طاهر.
ويعوّل النصر على أكثر من سلاح في مباراة هذا المساء وتأتي حوائط الصد في المقدمة، وستكون هناك مواجهة خاصة بين ثنائي مركز 2 إبراهيم محمد (النصر) وأويديبو (النبيه صالح).
وتعد المباراة اختبارا حقيقيا لمدرب النصر حسين طاهر الذي سيكون في أمس الحاجة لأن يكون لاعبوه في أحسن حالاتهم كي يمرّ الاختبار بنجاح.
وينتظر أن يمثل النصر في المباراة: حسين محمد لصناعة اللعب، وثنائي مركز 4 يوسف خالد وعلي مرهون (جاسم تركي) وثنائي مركز 3 محمد عمر وحسن جعفر، وإبراهيم محمد لمركز 2 والليبرو يوسف محمد طاهر.
وينتظر أن يلعب النبيه صالح بالتشكيل التالي والمكوّن من: حسين منصور لصناعة اللعب، وثنائي مركز 4 سيد هاشم سيد عيسى وحسين عاشور، وثنائي مركز 3 محمد جاسم وعلي عبدالواحد، والنيجيري أويديبو لمركز 2 والليبرو محمد أحمد.
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