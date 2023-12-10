رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال لـ((أخبار الخليج الرياضي)):رؤية خالد بن حمد أحدثت نقلة نوعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تصوير - محمد عبدالله
أكد رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة كاريث براون أنه سعيد جدًا لأن مملكة البحرين أول دولة في المنطقة «خليجيًا وعربيًا» تستضيف بطولة آسيا للشباب في نسختها الرابعة.
ويأتي تصريح كاريث براون لـ «أخبار الخليج الرياضي» تزامنًا مع انطلاق النسخة الرابعة من بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة التي تستضيفها مملكة البحرين ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023.
وقال كاريث براون إن رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أحدثت نقلة نوعية في رياضة فنون القتال المختلطة، ونتطلع إلى نجاح الشراكة مع الاتحادين البحريني والآسيوي ومنظمة بريف، مقدمًا تهنئته لسموه وإلى رئيس منظمة بريف محمد شاهد ورئيس الاتحادين البحريني والآسيوي محمد قمبر على حسن الاستضافة لهذا الحدث القاري الكبير.
وبين كاريث براون أنه أمرًا رائعًا أن تتسع رقعة المنافسة بين مختلف الاتحادات في قارة آسيا، وهذا يساعد على نمو اللعبة وتطويرها المنشود، ولذلك من الرائع رؤية هذا الحدث في طريقه ومن الرائع أيضًا رؤية هؤلاء الأطفال يأتون إلى هنا والتنافس، وبعض هؤلاء النجوم هم من النجوم الكبار، سيصبحون في طور التكوين خلال 10 سنوات من الآن.
مختتمًا حديثه بأن له الشرف أن يكون في بيته الثاني «مملكة البحرين» وهو فخور جدًا بالأعمال التي تم إنجازها في البحرين على مر السنين.
مبارك المنهالي:
اللعبة جديدة بالإمارات
أشار مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإماراتي للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة مبارك المنهالي إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة جديدة على الإمارات، وبالنسبة لهم يعملون للسنة الثالثة حيث التركيز على الشباب بأعمار 13 و14 سنة، ولا يزالون في بداية الطريق، متمنيًا أن يحققوا النجاح في هذه الرياضة من منطلق ما تحقق في الجوجيتسو.
وبين مبارك المنهالي، أن مملكة البحرين غنية عن التعريف في إقامة الأحداث الرياضية للألعاب القتالية بشكل عام، ومن خلال وجوده في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة الآن وقبلها في بطولة آسيا للجوجيتسو، حيث الشعور طيب بأنهم متواجدين في دارهم وبين أهلهم، والتنظيم جدًا رائع متمنيًا التوفيق لهم دائمًا وأبدًا.
محمد قمبر:
مشاركة بحرينية تعد الأكبر
أشار رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد قمبر إلى أن المشاركة البحريني في هذه النسخة تعتبر متميزة، حيث يشارك الاتحاد البحريني لأول مرة بعدد 24 لاعبًا في فئة تحت 18 سنة، وهي تعد أكبر مشاركة في تاريخ الاتحاد البحريني، بالإضافة إلى 7 لاعبين في فئتيّ «جونيور وسينيور» التي ستنطلق منافساتها يوم 13 يناير الجاري
وقال محمد قمبر «إن استضافة البحرين لهذه البطولة تأتي ضمن رؤية وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتعزيز لعبة فنون القتال المختلطة في البحرين والمنطقة، ولله الحمد أن البحرين أصبحت رائدة في مجال هذه اللعبة، ليس في الخليج والوطن العربي، وإنما على مستوى العالم عبر استضافتها الأحداث الدولية سواء للهواة أو المحترفين عبر منظمة بريف».
مؤكدًا أن استضافة مملكة البحرين لفعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 هو ثمرة التوجيهات والدعم الذي يتوفر من قِبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية «الداعمين الأوائل» للرياضة في مملكة البحرين.
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