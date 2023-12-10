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رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال لـ((أخبار الخليج الرياضي)):رؤية خالد بن حمد أحدثت نقلة نوعية

12/10/2023 8:05:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬لأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬خليجيًا‭ ‬وعربيًا‮»‬‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭.‬

ويأتي‭ ‬تصريح‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬إن‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أحدثت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬ومنظمة‭ ‬بريف،‭ ‬مقدمًا‭ ‬تهنئته‭ ‬لسموه‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬الكبير‭.‬

وبين‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬أنه‭ ‬أمرًا‭ ‬رائعًا‭ ‬أن‭ ‬تتسع‭ ‬رقعة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬وهذا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطويرها‭ ‬المنشود،‭ ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬أيضًا‭ ‬رؤية‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬يأتون‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬والتنافس،‭ ‬وبعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار،‭ ‬سيصبحون‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التكوين‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الآن‭.‬

مختتمًا‭ ‬حديثه‭ ‬بأن‭ ‬له‭ ‬الشرف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬فخور‭ ‬جدًا‭ ‬بالأعمال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنجازها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬


مبارك المنهالي:
اللعبة جديدة بالإمارات

أشار‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬مبارك‭ ‬المنهالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الإمارات،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬يعملون‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬حيث‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬بأعمار‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬سنة،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الطريق،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الجوجيتسو‭.‬

وبين‭ ‬مبارك‭ ‬المنهالي،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬غنية‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬الآن‭ ‬وقبلها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للجوجيتسو،‭ ‬حيث‭ ‬الشعور‭ ‬طيب‭ ‬بأنهم‭ ‬متواجدين‭ ‬في‭ ‬دارهم‭ ‬وبين‭ ‬أهلهم،‭ ‬والتنظيم‭ ‬جدًا‭ ‬رائع‭ ‬متمنيًا‭ ‬التوفيق‭ ‬لهم‭ ‬دائمًا‭ ‬وأبدًا‭.‬


محمد قمبر:
مشاركة بحرينية تعد الأكبر

أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬تعتبر‭ ‬متميزة،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعدد‭ ‬24‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬فئتيّ‭ ‬‮«‬جونيور‭ ‬وسينيور‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬منافساتها‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الجاري

وقال‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتعزيز‭ ‬لعبة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬استضافتها‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬سواء‭ ‬للهواة‭ ‬أو‭ ‬المحترفين‭ ‬عبر‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‮»‬‭.‬

مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لفعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬التوجيهات‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتوفر‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬الداعمين‭ ‬الأوائل‮»‬‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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