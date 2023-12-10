المملكة تبدأ باستقبال الوفود المشاركة في البطولة5 أيام تفصلنا عن إقامة بطولة BRAVE CF 80

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
5 أيام تفصلنا عن إقامة بطولة BRAVE CF 80 والذي يقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 الذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة 15 - 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقد بدأت مملكة البحرين باستقبال الوفود الرسمية المدعوة لحضور بطولة BRAVE CF 80، كما بدأت وفود اللاعبين المحترفين بالتوافد على البحرين، وذلك استعدادا لخوض منافسات هذه البطولة المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.
علاقات التعاون المشتركة
واستقبل رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد عددا من ممثلي الوفود الرسمية التي وصلت إلى البلاد من جمهورية سلوفينيا وصربيا وإندونيسيا، وذلك بمقر منظمة بريف بضاحية السيف، حيث رحب بممثلي الوفود متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وأكد شاهد أن منظمة بريف تحرص من خلال دعوة الوفود الرسمية على دعم الجهود لبناء علاقات التعاون المشتركة مع الجهات الرياضية والاقتصادية والسياحية في الدول التي تحتضن بطولة BRAVE CF ، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الأهداف التي وضعتها المنظمة، والتي تسعى من خلالها إلى ترجمة رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في أن تكون هذه البطولة ليست مجرد بطولة رياضية فحسب، بل حدث متنوع يسهم في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول الحاضنة لهذه البطولة، على الشكل الذي يعزز من جهود المملكة الرامية إلى بناء منظومات تكاملية في مختلف المجالات.
وقال: «إن منظمة بريف تواصل الجهود من أجل التعريف بالدور الذي تلعبه مملكة البحرين من خلال هذه البطولة العالمية، لدعم وتطوير رياضة فنون القتال المختلطة حول العالم، والسعي لتسخير الرياضة في دعم المجالات الاقتصادية والسياحية، بالصورة التي تدفع نحو تكوين علاقات تعاون وشراكة مع مختلف الجهات في الدول التي تحتضن بطولة BRAVE CF ، بما يعزز من علاقات التعاون بين البحرين وهذه الدولة»، متطلعا إلى بناء المزيد من علاقات التعاون خلال الفترة القادمة».
الحدث الأكبر..
وتعدّ بطولة BRAVE CF 80 الحدث الأكبر بفعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 بمملكة البحرين، والذي يشهد إقامة نزال سيكون هو الحدث الرئيسي في البطولة، وذلك عندما يدافع البطل الأمريكي خوسيه «شورتي» توريس عن لقبه العالمي في وزن الديك أمام الجنوب إفريقي نكوسي نديبيلي. وسيكون هذا النزال نسخة كربونية للنزال الذي جمع بين المقاتلين في النسخة BRAVE CF 73 بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث اتجهت منظمة بريف إلى إقامة نزال يجمعهما في هذه البطولة.
عودة السيلاوي إلى BRAVE CF
كما تشهد هذه النسخة من البطولة عودة البطل السابق الأردني جراح السيلاوي إلى منافسات بطولة BRAVE CF ، وذلك عندما يواجه المقاتل السلوفيني في نزال الوزن المتوسط. حيث يتطلع السيلاوي إلى أن يسجل اسمه كأول مقاتل يحقق 10 انتصارات خلال مسيرته في هذه البطولة.
4 بحرينيين يشاركون في النزالات العربية البريطانية
وستكون هذه النسخة مميزة وذلك عندما تحتضن نزالات خاصة بين مواهب فنون القتال المختلطة العربية ومواهب فنون القتال المختلطة الإنجليزية والايرلندية، في منافسة هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تشهد مشاركة 4 مقاتلين من مملكة البحرين، حيث يشارك في هذه النزالات حسين عياد «البحرين، وزن الذبابة»، أحمد لبان «لبنان، وزن فوق السوبر»، محمود سيبي «مصر، وزن خفيف فوق الممتاز»، عز الدين الدرباني «الأردن، وزن البانتام»، محمد عباس «البحرين، وزن خفيف»، إضافة إلى محمد السميع «البحرين، وزن الذبابة» وعبدالله اليعقوب «البحرين، وزن البانتام». فيما يشارك من الجانب الإنجليزي والايرلندي جيرارد بيرنز «ايرلندا، وزن الذبابة»، جاك جرانت «إنجلترا، وزن خفيف للغاية»، أوسكار أونسورث «إنجلترا، وزن خفيف للغاية»، دين جارنيت «إنجلترا، وزن البانتام»، وستيفانو كاتاكولي «إنجلترا، وزن خفيف».
ظهور أول لـ«دي سوزا» في عالم الاحتراف
وستبدأ البطولة بنزالين تمهيديين، يشهدان أول مشاركة للبطلة البحرينية صابرينا دي سوزا في بطولة المحترفين، والتي ستواجه المقاتلة المصرية روان ياسر في نزال وزن الديك، فيما تلتقي المقاتلة البحرينية فابيولا ناسيمنتو المقاتلة الإيطالية جليانا فالنتينو في نزال وزن القش.
أكثر من نصف مليون نسبة المشاهدة
تجذب BRAVE CF مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال العالميين والرياضيين والفنانين والمشاهير وغيرهم، حيث دخلت المنظمة التاريخ باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة لفنون القتال المختلطة التي تستضيف أحداثا في أكبر عدد من الدول والتي بلغت حتى الآن 30 محطة. علاوة على ذلك، أكملت المنظمة إنجازا آخر من خلال تحطيم الأرقام القياسية في نسبة المشاهدة في عام 2023، حيث بلغت نسبة المشاهدة أكثر من 500 ألف مشاهدة فقط من خلال منصاتها الرقمية المحلية.
وتبث منظمة بريف أحداث بطولة BRAVE CF في أكثر من 160 دولة إلى 848 مليون أسرة، وتصل إلى الجماهير من خلال منصات وقنوات تلفزيونية مختلفة، في حين تقدم المنظمة على الصعيد الرقمي بثا مباشرا في قناتها على YouTube ( @bravemmaf ) ومنصة OTT الخاصة بها و Brave TV .
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