المملكة تبدأ باستقبال الوفود المشاركة في البطولة5 أيام تفصلنا عن إقامة بطولة BRAVE CF 80

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

5‭ ‬أيام‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬15‭ - ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬المدعوة‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬كما‭ ‬بدأت‭ ‬وفود‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬بالتوافد‭ ‬على‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭.‬





علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشتركة

واستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وصربيا‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بممثلي‭ ‬الوفود‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬شاهد‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬المنظمة،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬حدث‭ ‬متنوع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الحاضنة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬منظومات‭ ‬تكاملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تواصل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعريف‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬لدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والسعي‭ ‬لتسخير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياحية،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬تكوين‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وهذه‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬





الحدث‭ ‬الأكبر‭..‬

وتعدّ‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬بفعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقامة‭ ‬نزال‭ ‬سيكون‭ ‬هو‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يدافع‭ ‬البطل‭ ‬الأمريكي‭ ‬خوسيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الديك‭ ‬أمام‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭. ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬نسخة‭ ‬كربونية‭ ‬للنزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬73‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬بوغوتا،‭ ‬حيث‭ ‬اتجهت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬نزال‭ ‬يجمعهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

عودة‭ ‬السيلاوي‭ ‬إلى‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF

كما‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬عودة‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬الأردني‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭. ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬السيلاوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬اسمه‭ ‬كأول‭ ‬مقاتل‭ ‬يحقق‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬





4‭ ‬بحرينيين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬النزالات‭ ‬العربية‭ ‬البريطانية

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مميزة‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تحتضن‭ ‬نزالات‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬مواهب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العربية‭ ‬ومواهب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والايرلندية،‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬4‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النزالات‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‮»‬،‭ ‬أحمد‭ ‬لبان‭ ‬‮«‬لبنان،‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬السوبر‮»‬،‭ ‬محمود‭ ‬سيبي‭ ‬‮«‬مصر،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬فوق‭ ‬الممتاز‮»‬،‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬‮«‬الأردن،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‮»‬‭ ‬وعبدالله‭ ‬اليعقوب‭ ‬‮«‬البحرين،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬يشارك‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬والايرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭ ‬‮«‬ايرلندا،‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‮»‬،‭ ‬جاك‭ ‬جرانت‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬أوسكار‭ ‬أونسورث‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬دين‭ ‬جارنيت‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‮»‬،‭ ‬وستيفانو‭ ‬كاتاكولي‭ ‬‮«‬إنجلترا،‭ ‬وزن‭ ‬خفيف‮»‬‭.‬





ظهور‭ ‬أول‭ ‬لـ«دي‭ ‬سوزا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاحتراف

وستبدأ‭ ‬البطولة‭ ‬بنزالين‭ ‬تمهيديين،‭ ‬يشهدان‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للبطلة‭ ‬البحرينية‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المحترفين،‭ ‬والتي‭ ‬ستواجه‭ ‬المقاتلة‭ ‬المصرية‭ ‬روان‭ ‬ياسر‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬الديك،‭ ‬فيما‭ ‬تلتقي‭ ‬المقاتلة‭ ‬البحرينية‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬المقاتلة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جليانا‭ ‬فالنتينو‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬وزن‭ ‬القش‭.‬





أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬نسبة‭ ‬المشاهدة

تجذب‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬العالميين‭ ‬والرياضيين‭ ‬والفنانين‭ ‬والمشاهير‭ ‬وغيرهم،‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬المنظمة‭ ‬التاريخ‭ ‬باعتبارها‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬الوحيدة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬أحداثا‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬30‭ ‬محطة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أكملت‭ ‬المنظمة‭ ‬إنجازا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬المشاهدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاهدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬مشاهدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصاتها‭ ‬الرقمية‭ ‬المحلية‭.‬

وتبث‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬أحداث‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬848‭ ‬مليون‭ ‬أسرة،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصات‭ ‬وقنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مختلفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرقمي‭ ‬بثا‭ ‬مباشرا‭ ‬في‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬ YouTube ‭ (‬ @bravemmaf ‭) ‬ومنصة‭ ‬ OTT ‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬و‭ ‬ Brave ‭ ‬ TV ‭.‬